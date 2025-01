Reggio Calabria tra le tappe del Tour Mediterraneo della Amerigo Vespucci

la nave più bella del mondo

Presentato al Villaggio Italia di Gedda il Tour Mediterraneo di Nave Amerigo Vespucci. Saranno 14 le città che ospiteranno la nave più bella del mondo nel corso del Tour Mediterraneo: Trieste, Venezia, Ancona, Ortona, Durazzo, Brindisi, Taranto, La Valletta, Reggio Calabria, Palermo, Napoli, Cagliari, Gaeta, Civitavecchia, Livorno e Genova. “Con il Vespucci abbiamo inaugurato non solo un viaggio straordinario e incredibile che ha circumnavigato il globo con un veliero, ma anche un nuovo modo di portare il Sistema Italia nel mondo. Siamo entrati dalla porta principale di ogni Nazione in cui siamo approdati e abbiamo aperto le porte del nostro Paese, facendo conoscere, grazie al Vespucci e al Villaggio Italia, l’arte, la cultura, la storia, la moda, il design, le nostre migliori e più pregiate esperienze e capacità. Un esperimento che giudico straordinario e che, proprio perché come Difesa italiana lo abbiamo fortemente voluto e costruito, giorno per giorno, tappa per tappa, porto per porto, ci impegniamo e mi impegnerò io, personalmente, a rilanciare e replicare. Credo, spero e lavorerò affinché l’Amerigo Vespucci diventi un testimone d’eccezione, non solo all’estero, ma anche in Italia, di come il nostro Paese viene percepito, amato, rispettato e ammirato in tutto il mondo”, così il Ministro alla presentazione delle nuove e ultime tappe del Tour Mediterraneo di Nave Vespucci, in vista del definitivo “rientro a casa” della nave scuola della Marina Militare.

Le tappe

Ecco le tappe nel Mediterraneo: Trieste 28 febbraio – 27 marzo;Venezia 27 marzo – 1 aprile; Ancona 2-5 aprile; Ortona 6 aprile; Durazzo (Albania) 10-13 aprile; Brindisi 14-17 aprile; Taranto 18 – 23 aprile; La Valletta (Malta) 26-30 aprile; Reggio Calabria 2-6 maggio; Palermo 7-11 maggio; Napoli 13-17 maggio; Cagliari 19-23 maggio; Gaeta 25-29 maggio; Civitavecchia 30 maggio – 3 giugno; Livorno 4-9 giugno; Genova 10 giugno.

