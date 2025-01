“Recovery”, «non fa parte del sodalizio criminale». Il Riesame annulla la misura per Antonio Segreti

la decisione

COSENZA Il Tribunale del Riesame di Catanzaro si è pronunciato sul rinvio della Corte di Cassazione che aveva accolto il ricorso presentato dagli avvocati Antonio Quintieri e Natale Occhiuto per la posizione di Antonio Segreti, coinvolto nell’operazione denominata “Recovery” – coordinata dalla Dda di Catanzaro. All’indagato viene imputata la partecipazione all’associazione gestita dal clan degli “Italiani” e da quello degli “Zingari” collegati alla confederazione di ‘ndrangheta. Dalle intercettazioni, emergerebbe il ruolo di spacciatore di Segreti ma «non vi sono rapporti con altri sodali del gruppo Presta-Caputo su cui fondare la sua adesione al sodalizio organizzato». Per questo motivo il Riesame ha annullato la misura cautelare a carico dell’indagato, che torna in libertà. (f.b.)

