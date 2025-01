Sampdoria-Cosenza, al “Ferraris” solo i tifosi rossoblù possessori di fidelity card

calcio serie b

GENOVA La Sampdoria comunica le modalità di vendita per l’incontro Sampdoria-Cosenza, in programma alle ore 15 di sabato 1° febbraio allo stadio “Ferraris” di Genova e valida quale 24.a giornata della Serie BKT 2024/25.

A seguito della determinazione n.° 3/2025 dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, i residenti nella regione Calabria possono acquistare solo ed esclusivamente nel settore ospiti e solo se possessori di fidelity card rilasciata dal Cosenza Calcio.

La vendita può avvenire presso i seguenti punti vendita:

On-line su ticketone.it. Rivendite Ticketone abilitate su tutto il territorio nazionale (clicca qui per cercare la rivendita più vicina). 20 euro il costo dei biglietti.

Info parcheggio ospiti

Uscita consigliata: Genova Est. Parcheggio denominato “Piastra Genova Est”.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato