Sanità, un altro emendamento targato Fi: un commissario per gli ospedali calabresi

il provvedimento

ROMA “Al fine di fronteggiare le particolari criticità in cui versa il sistema infrastrutturale ospedaliero pubblico della regione Calabria, nel rispetto delle tempistiche per il perseguimento degli obiettivi riconducibili al Piano nazionale di ripresa e resilienza, con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è nominato un commissario straordinario con il compito di predisporre e attuare un piano straordinario di interventi infrastrutturali e di riqualificazione della rete ospedaliera regionale”. Lo prevede un emendamento al dl Pnrr, all’esame delle commissioni Bilancio e Ambiente della Camera, sottoscritto dal deputato di Forza Italia Francesco Cannizzaro. In base alla proposta emendativa, il commissario straordinario opererebbe “sino al 31 dicembre 2026 e, ove necessario, può provvedere, a mezzo di ordinanza, sentite le amministrazioni competenti, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale” nonché dei “vincoli inderogabili derivanti dall’appartenenza all’Unione europea, con particolare riguardo all’accelerazione e alle semplificazioni procedurali degli interventi infrastrutturali in atto o in corso di programmazione”. Le amministrazioni competenti, si legge nel testo, “si esprimono entro il termine di 15 giorni dalla richiesta, decorso il quale si procede anche in mancanza dei pareri”. Le ordinanze adottate dal commissario straordinario, in ogni caso, “sono immediatamente efficaci” e sono pubblicate in Gazzetta ufficiale. L’emendamento Cannizzaro, l’ennesimo sulla sanità calabrese a supporto dell’azione del commissario Roberto Occhiuto, presidente della Regione e vicesegretario nazionale di Fi, ricalca molto un emendamento presentato dai senatori di Forza Italia Ternullo e Paroli al decreto Milleproroghe, emendamento che in più prevede l’uscita della sanità calabrese dal commissariamento all’approvazione dei bilanci pregressi delle Asp di Reggio e Cosenza. (c. a.)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato