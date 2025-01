Crotone, la Polizia incontra l’autista del bus aggredito e i sindacati: continuano le indagini

il caso

CROTONE Nella giornata odierna si è svolto un tavolo tecnico in Questura a seguito dell’aggressione dell’autista dell’autolinee Romano, avvenuto nella giornata di ieri presso l’autostazione sita nel capoluogo. Il dipendente rimaneva coinvolto da un’aggressione da parte di alcuni soggetti di giovane età, i quali sarebbero voluti salire sul pullman senza pagare la corsa. Il tavolo tecnico presieduto dal Questore con i dirigenti Squadra Mobile, Digos e Squadra Volante ha avuto come finalità quella di rassicurare sia l’autista sia i sindacati dei lavoratori che saranno intensificati i servizi di controllo del territorio lungo la tratta da parte del personale della Polizia Di Stato e della Sezione Stradale. Al termine dell’incontro, il sindacalista Francesco Aprigliano, ha voluto manifestare grande soddisfazione per la tempestiva attenzione rivolta al problema. Le indagini sono ancora in corso tese ad identificare i responsabili dell’accaduto.

