Reggio Calabria, la Metrocity torna a “bussare” forte alla Regione: «Dateci le deleghe»

lo scontro

REGGIO CALABRIA «Assegnare le funzioni alla Città Metropolitana è un atto dovuto, non è una gentile concessione. Tutto ciò va a discapito di un comprensorio di oltre 600mila abitanti, u quali, nl pieno esercizio delle proprie funzioni, potrebbero avere servizi migliori. Siamo stanchi febbraio». Così – secondo quanto riporta la “Gazzetta del Sud” – il sindaco di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà, che torna a chiedere alla Regione Calabria di legiferare e trasferire a Palazzo Alvaro le deleghe, le funzioni e anche il personale, per come previsto dalla Legge Derio. «Riusciamo a lavorare al 30% del nostro potenziale febbraio», aggiunge Falcomatà. L’ultima richiesta avanzata dalla Metrocity sarebbe del 23 gennaio ma ancora non avrebbe avuto ancora riscontro.

