Cosenza, percosse e fratture al braccio: ricoverato anche il fratellino del bimbo di 4 anni. Indagate la mamma e la nonna

il caso

COSENZA Segni evidenti di percosse, fratture al braccio e una condizione definita critica. I carabinieri di Cosenza, nella notte, si sono recati nell’abitazione della famiglia del piccolo di 4 anni ricoverato nel reparto di Chirurgia pediatrica dell’ospedale Annunziata di Cosenza con fratture al torace, alle costole e alla clavicola, oltre a diversi ematomi in più parti del corpo. I militari hanno preso in carico l’altro figlio della coppia, anche nel suo caso sono state riscontrate delle fratture al braccio e segni di violenza. Il piccolo dopo essere stato visitato all’ospedale di Paola è stato trasferito al nosocomio di Cosenza ed è attualmente ricoverato nel reparto di Chirurgi pediatrica insieme al fratellino. I piccoli sono stati affidati al tutor individuato nella figura del primario del reparto, il dottore Fawzi Shweiki. Del caso sono stati interessati anche i servizi sociali.

I genitori negano qualsiasi forma di maltrattamento, l’origine delle lesioni contusive e traumatiche resta da accertare. Il bimbo di 4 anni è giunto in ospedale il 19 gennaio scorso presentando un edema scrotale (infiammazione ai testicoli) e dopo due giorni era stato dimesso su richiesta dei genitori. Il secondo ingresso nel nosocomio è avvenuto il 25 gennaio.

Le indagini dei Carabinieri

Nella notte i Carabinieri della Compagnia di Paola hanno dato esecuzione a un decreto di allontanamento urgente dalla casa familiare con il divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalle persone offese, emesso dal Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di Paola, coordinata dal Procuratore Ernesto Sassano. Il provvedimento di urgenza è stato notificato alla madre e alla nonna del bambino ricoverato a Cosenza dal 25 gennaio, attualmente indagate per i reati di maltrattamenti in famiglia e lesioni personali nei suoi confronti e del fratello più piccolo. Le donne non potranno avvicinarsi ai minori che sono ricoverati e monitorati dai medici dell’Ospedale con l’attivazione dei servizi sociali. Nessuno è in pericolo di vita.(f.b.)

