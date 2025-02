Due hangar a Lamezia Terme e nuove rotte: Ryanair rafforza gli investimenti in Calabria

l’annuncio

LAMEZIA TERME La costruzione di due hangar e una stagione estiva 2025 con numeri in aumento rispetto al 2024. Ryanair presenta il nuovo piano di investimenti in Calabria in una conferenza stampa all’aeroporto di Lamezia Terme con il Ceo Eddie Wilson: con Wilson il presidente della Regione Roberto Occhiuto, il presidente di Enac Pierluigi Di Palma e l’amministratore unico della Sacal Marco Franchini. «Ringrazio la Regione Calabria con il presidente Occhiuto che sta rendendo sempre più competitivo il sistema aeroportuale calabrese, i due nuovi hangar porteranno almeno 300 nuovi posti di lavoro, il successo porta successo», ha detto Wilson. «Un successo – ha aggiunto Wilson – che si basa su una strategia, sulla solidità finanziaria, e soprattutto prezzi bassi. In Italia contiamo di finire il 2025 con 200 milioni di passeggeri, con l’obiettivo di arrivare a 300 milioni l’anno successivo». Rimarcato il rapporto con la Regione Calabria, che – ha proseguito Wilson – con il presidente Occhiuto ha avuto il coraggio di eliminare l’addizionale sui passeggeri venendo incontro alle esigenze di crescita di Ryanair, speriamo che altri seguano l’esempio della Calabria». Secondo quanto riferito in conferenza stampa da Ryanair, «la Regione Calabria è una case history forse tra le più importanti per noi, con la nuova base da Reggio, un aumento della capacità del 50%, un investimento di 300 milioni di dollari spalmati in tutti e tre gli aeroporti e ora lo step in più con gli hangar, che significheranno costi più bassi che a loro volta portano più rotte, più turismo, più posti di lavoro».

Gli investimenti

I due hangar saranno hub al servizio degli aeromobili Ryanair: «Inizia – hanno spiegato i manager di Ryanair – un percorso progettuale che porterà ad avere tutte le autorizzazioni». L’investimento complessivo per i due hangar è di 15 milioni, saranno adibiti in un’area di oltre 8mila metri quadri, con un aumento. Ogni hangar sarà dotato di tutte le infrastrutture tecniche e tecnologiche per la manutenzione di base ma anche per operazioni più invasive e lunghe. Essendo due vani, potranno operare contemporaneamente su due aeromobili. Lamezia entra a far parte di un network della manutenzione che in Italia condivide con Bergamo. Quanto alla stagione estiva 2025, Ryanair – è stato spiegato – «continua a crescere anche con nuove rotte, con quattro aeromobili due in più rispetto alla 2024 per investimento 400 milioni di dollari, 40 rotte complessive, per un supporto previsto di oltre 1300 posti di lavoro». (a. cant.)

