Il filo rosso che lega Piero Ciampi a Dario Brunori

Il nome d’arte del cantante Dario Brunori è “Brunori Sas”. Quest’ultimo acronimo significa “Società in accomandita semplice”, ovvero una società di persone che ha una responsabilità illimitata e solidale per l’adempimento delle obbligazioni sociali. Perché questa scelta di natura commerciale? È stato un omaggio dell’autore all’impresa edile dei suoi genitori, i quali, all’inizio della carriera artistica del proprio figliolo, hanno coperto le sue spese di realizzazione di diverse incisioni. Brunori (cantautore, compositore, produttore discografico e polistrumentista italiano), calabrese di San Fili vicino Cosenza, ha partecipato, la settimana appena passata, al Festival di Sanremo con il brano “L’albero delle noci”. La famiglia Brunori è bene in vista, il fratello del cantante, Giovan Battista Brunori, è inviato della Rai in Medio Oriente e responsabile dell’azienda nella sede di Gerusalemme. Ogni sera si vede al Tg1. Comunque, dopo Mia Martini e Rino Gaetano, “Sas” rappresenta la migliore Calabria canora. La sua canzone, attraverso la figura dell’albero delle noci che osserva lo scorrere della vita, simboleggia il cambiamento. La paura quasi ossequiosa di “cantare senza parole, senza mentire, per paura di farti soffrire”, mentre la felicità ravviva gli occhi e il cuore: “E ora ti vedo camminare con la manina in quella di tua madre, e tutta questa felicità forse la posso sostenere, perché hai cambiato l’architettura e le proporzioni del mio cuore”. Qualche giorno fa l’Accademia della Crusca ha analizzato i testi dei brani di Sanremo 2025 con risultati non proprio esaltanti per molti degli artisti in gara. Ma, tra i pochi componimenti linguistici che hanno convinto gli studiosi, c’è quello di Brunori Sas che col suo motivo è riuscito a guadagnarsi un bel 9 nella pagella dei testi e poi, alla fine, si è classificato terzo dopo Olly e Corsi e prima di Fedez e Cristicchi. Brunori esordisce discograficamente nel 2003 con il collettivo virtuale italo-svizzero “Minuta”, con cui firma tre brani in altrettante compilation tematiche. Poi un intenso percorso musicale con Matteo Zanobini e Francesca Storai. Il quarantottenne cosentino, che s’è laureato in Economia e Commercio all’Università degli Studi di Siena, ha pubblicato cinque album vincendo alcuni premi importanti. Alcuni esperti musicali sostengono che egli, in una certa misura, abbia influenzato musicalmente artisti del calibro di Fabrizio De André. Per la cantante Nada, sua concittadina di Livorno, nel 1973 ha realizzato un intero album: “Ho scoperto che esisto anch’io” (il terzo della cantante), con brani unici che spesso la stessa Nada ha riproposto nei suoi live. Brunori ha avuto anche un rapporto di lavoro e di amicizia con Piero Ciampi (morto il 1980 all’età di 46 anni). A sua volta Ciampi ha vissuto una stagione musicale con la Calabria attraverso l’amicizia con il catanzarese Pino Pavone con il quale, fra l’altro, ha scritto l’inno della locale squadra di calcio. Sul lungomare di Catanzaro Lido c’è un monumento a lui dedicato; questo per misurare il legame del cantante livornese con questa terra. Proprio con l’album d’esordio “Vol.1”, Brunori ha vinto il Premio Ciampi per il miglior disco d’esordio nel 2009. Gli estimatori calabresi di Ciampi, che non sono pochi, cogliendo la performance di Brunori, intendono rilanciare la figura del loro preferito.