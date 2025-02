Aeroporti, oltre 60 collegamenti da e per la Calabria. Ecco tutte le rotte – VIDEO

trasporti

LAMEZIA TERME Oltre 60 collegamenti aerei da e per la Calabria, con rotte che toccano le principali città italiane ma anche europee. A delinearli nel dettaglio è una storia pubblicata su Instagram dal presidente della Regione Roberto Occhiuto. Dal video allegato emerge che i collegamenti da e per l’aeroporto di Lamezia Terme sono oltre 40: tra questi anche quelli che saranno attivati a breve, come Francoforte dal 6 aprile, Bucarest dal 31 marzo. Quindici i collegamenti dall’aeroporto di Reggio Calabria e sei quelli dall’aeroporto di Crotone, tra questi ultimi quello “strategico” da e per Düsseldorf che sarà attivato dal 31 marzo. «La nostra regione non è più isolata. Tantissimi voli, con alcune località collegate addirittura da più vettori. E non è finita…», scrive infine su Instagram il presidente Occhiuto. (c. a.)

