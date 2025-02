Provano a sottrare a un’anziana 15 mila euro per far scarcerare il figlio, 2 arresti per truffa nel Reggino

il fatto

REGGIO CALABRIA La telefonata di un falso maresciallo dell’Arma che annuncia l’arresto del figlio; l’avvicinamento di un finto avvocato accompagnato da una donna, una madre sola in casa, di quasi cento anni, pronta a versare quanto richiesto dai truffatori per pagare la cauzione al figlio finito in galera. Scenario dell’ennesimo tentativo di raggiro ai danni di anziani, una coppia di malfattori arrestati dai carabinieri della compagnia di Taurianova nel piccolo centro di Varapodio, nell’alta Piana di Gioia Tauro. I carabinieri avevano già ricevuto una segnalazione sulla presenza della strana coppia nel territorio di Varapodio, avviando immediatamente i controlli per identificarli. Di lì a poco, i carabinieri individuano l’auto sospetta parcheggiata con il motore acceso dinanzi all’abitazione dell’anziana donna, pronta a consegnare ai truffatori tutto ciò che deteneva in casa, 15 mila euro e qualche gioiello. La rapida reazione dell’Arma è riuscita a bloccare i due malviventi restituendo i beni sottratti all’ignara pensionata e rassicurandola sulla sorte del figlio. Dopo gli accertamenti negli uffici della compagnia di Taurianova, i due arrestati sono stati condotti nel carcere di Palmi in attesa delle determinazioni dell’autorità giudiziaria.

