«Vicini a Mario Occhiuto in questo difficile momento»

«Con tutta Forza Italia fraternamente vicino a Mario Occhiuto per la tragica scomparsa del figlio. In questo difficilissimo momento ci raccogliamo in preghiera affinché il suo immenso dolore sia più lieve. Un pensiero affettuoso rivolgo anche all’amico Roberto ed a tutta la famiglia Occhiuto». Così su X il leader di Forza Italia Antonio Tajani ha espresso le proprio condoglianze al senatore azzurro dopo la morte, avvenuta nella notte, del figlio Francesco.

Giorgia Meloni: «La mia sentita vicinanza»

«Profondo cordoglio per la tragica scomparsa di Francesco Occhiuto, figlio del senatore Mario Occhiuto e nipote del presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto. In questo momento di grande dolore desidero inviare la mia più sentita vicinanza a tutta la loro famiglia e ai loro cari». Così su X la premier Giorgia Meloni.

Larussa: «Le sincere condoglianze mie personali e del Senato della Repubblica»

«Ho appreso della tragica scomparsa di Francesco Occhiuto, figlio del senatore di Forza Italia, Mario Occhiuto. Una notizia tremenda che lascia tutti noi sgomenti e profondamente addolorati. Al senatore Mario Occhiuto, ai suoi familiari, al gruppo di Forza Italia giungano le sincere condoglianze mie personali e del Senato della Repubblica». Lo scrive il presidente del Senato, Ignazio La Russa, sui suoi profili social.

Mangialavori: «Solo tanto dolore»

«Non ci sono parole per commentare una simile tragedia. Solo tanto dolore. In questo momento così drammatico e difficile mi stringo all’amico Mario Occhiuto, a tutta la sua famiglia, a Roberto, per la tragica scomparsa del giovane Francesco». Così in una nota il presidente della Commissione Bilancio della Camera, on. Giuseppe Mangialavori.

Ronzulli: «Tragedia che addolora»

«La tragedia che ha colpito il senatore Mario Occhiuto addolora profondamente. Voglio mandare un forte e affettuoso abbraccio a lui e alla sua famiglia». Così la senatrice di Forza Italia e vice presidente del Senato, Licia Ronzulli.

Malan (FDI): «Siamo vicini al caro collega»

«Profondamente rattristato dal gravissimo lutto che ha colpito il senatore Mario Occhiuto, gli porgo le condoglianze di tutti i senatori di Fratelli d’Italia, vicini al caro collega in questo terribile momento». Lo dichiara il presidente dei senatori di Fratelli d’Italia, Lucio Malan.

Boccia (PD): «Vicini a Occhiuto in questo tragico momento»

«Rivolgo a Mario Occhiuto le più sentite condoglianze per la tragica scomparsa del figlio Francesco. Siamo attoniti e senza parole. Le senatrici e i senatori del Pd si stringono a lui e alla sua famiglia in questo triste momento». Lo dichiara il capogruppo del Pd al Senato, Francesco Boccia.

Lorenzo Fontana: «Vicino al senatore Mario Occhiuto»

«Sono vicino al senatore Mario Occhiuto e alla sua famiglia in questo momento di profondo dolore. Esprimo cordoglio per la tragica scomparsa del figlio e mi stringo ai suoi cari». Lo dichiara il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.

Casellati: «Una perdita che lascia sgomenti»

«Sono profondamente addolorata per la tragica scomparsa di Francesco Occhiuto. Una perdita che lascia sgomenti e senza parole. Il mio pensiero e il mio forte abbraccio va all’amico Mario Occhiuto, al presidente Roberto Occhiuto e a tutta la famiglia. A loro sono vicina con tanto tanto affetto». Lo dice la ministra per le Riforme istituzionali, Elisabetta Casellati.

Schifani: «Ci stringiamo attorno alla famiglia degli amici Mario e Roberto»

Con profondo dolore, il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, esprime le più sentite condoglianze al senatore Occhiuto e alla sua famiglia per la tragica perdita del figlio. «In questo tragico momento – dice il presidente Schifani – ci stringiamo attorno alla famiglia degli amici Mario e Roberto con affetto e partecipazione sincera al loro cordoglio».

Giuli: «Le mie più sentite condoglianze alla famiglia Occhiuto»

«Con profondo dolore apprendo della scomparsa di Francesco Occhiuto, figlio del senatore Mario. In questo tragico momento esprimo le mie più sentite condoglianze alla famiglia Occhiuto e alla comunità politica di Forza Italia». Lo dichiara sui social il ministro della Cultura, Alessandro Giuli.

Letizia Moratti: «Di fronte alla morte di un giovane si rimane senza parole»

«Apprendo sgomenta la notizia della tragica scomparsa di Francesco Occhiuto, figlio del senatore Mario Occhiuto e nipote del governatore della Calabria, Roberto Occhiuto. Di fronte alla morte di un giovane si rimane senza parole e c’è solo spazio per la preghiera e le riflessioni. Sono vicina agli amici Mario e Roberto e mi stringo a loro e alle loro famiglie in un forte e commosso abbraccio». Lo comunica l’eurodeputata di Forza Italia Letizia Moratti.

Gasparri: «Vicino all’amico Mario»

«Sono vicino all’amico Mario Occhiuto con tutti i senatori di Forza Italia in questo momento di immenso dolore per la scomparsa del figlio. Gli siamo vicini nella preghiera e con la fraterna amicizia, che gli testimoniamo per essergli accanto in un momento drammatico per lui e per la sua famiglia. Che abbracciamo tutta, con un pensiero a Roberto”. Lo dice il capogruppo di Forza Italia al Senato Maurizio Gasparri.

Italia Viva: «Cordoglio e vicinanza»

«La notizia della scomparsa del figlio del senatore Occhiuto ci sconvolge e ci addolora. Tutta la comunità di Italia Viva si stringe intorno a Occhiuto e gli esprime profondo cordoglio e vicinanza per questa terribile tragedia». Così in una nota la senatrice di Italia Viva Raffaella Paita, coordinatrice nazionale del partito, e i capigruppo a Senato e Camera Enrico Borghi e Davide Faraone.

Patuanelli (M5S): «Sgomenti per quanto accaduto»

«La notizia della tragica scomparsa di Francesco Occhiuto, figlio del collega senatore Mario Occhiuto, ci addolora profondamente, siamo sgomenti per quanto accaduto. A nome del Movimento 5 Stelle esprimo vicinanza e cordoglio a tutta la famiglia Occhiuto». Così in una nota il senatore Stefano Patuanelli, presidente del gruppo M5S a Palazzo Madama.

Brunetta: «Tutto il mio affetto e la mia vicinanza»

«Apprendo con profondo dolore la scomparsa di Francesco Occhiuto, figlio del senatore Mario Occhiuto e nipote del governatore della Calabria Roberto Occhiuto. Una tragedia improvvisa che lascia sgomenti. Voglio esprimere tutto il mio affetto e la mia vicinanza all’amico Mario e all’amico Roberto, a cui sono unito da un legame fraterno. A loro e a tutta la famiglia un abbraccio sincero, in questo momento così difficile e doloroso». Lo afferma in una nota il presidente del CNEL Renato Brunetta.

Calenda: «Una terribile perdita»

«Vicinanza e condoglianze a nome mio e di tutta la comunità di Azione al senatore Mario Occhiuto per la terribile perdita del figlio Francesco». Così Carlo Calenda, segretario di Azione.

Tridico (M5S): «Sono addolorato»

«Sono vicino alla famiglia Occhiuto per la tragica scomparsa del giovane Francesco, figlio del senatore Mario e nipote del presidente della Regione Calabria, Roberto. È una vicenda toccante, che ci lascia senza parole. Sono addolorato. Condoglianze alla famiglia e un pensiero sentito, anche come padre».