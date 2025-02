Il cordoglio della politica calabrese e della società civile per la morte di Francesco, figlio del Senatore Occhiuto

IL LUTTO

Il Partito Democratico della Calabria esprime profondo cordoglio per la prematura e tragica scomparsa di Francesco Occhiuto. «In questo momento di grande sofferenza, a nome di tutta la nostra comunità politica – dichiara il segretario regionale, il senatore Nicola Irto – ci stringiamo con rispetto e sincera vicinanza al senatore Mario Occhiuto, al presidente Roberto Occhiuto e ai loro cari, condividendo il dolore per una perdita così drammatica».

Mancuso: «Mi stringo con sincera commozione al senatore Mario Occhiuto»

«La tragica scomparsa di Francesco Occhiuto lascia sgomenti e profondamente addolorati. Perdere un figlio è una prova straziante. In questo momento di dolore e smarrimento, interpretando anche i sentimenti di cordoglio dell’intero Consiglio regionale, mi stringo con sincera commozione al senatore Mario Occhiuto, al presidente Roberto Occhiuto e a tutta la loro famiglia. Che il ricordo di Francesco possa essere di conforto e dare forza per affrontare una perdita così ingiusta». Così Filippo Mancuso, commissario della Lega Calabria.

Furgiuele: «Non ci sono parole che possano alleviare un dolore simile»

«Addio a Francesco Occhiuto, figlio del senatore Mario. Non ci sono parole che possano alleviare un dolore simile. A lui e a tutta la famiglia, le più sentite condoglianze». Così il deputato calabrese della Lega Domenico Furgiuele.

Noi Moderati: «Un vuoto incolmabile nei cuori di chi lo conosceva e lo amava»

«In un momento di profondo dolore il nostro partito desidera esprimere la propria vicinanza alla famiglia Occhiuto per la tragica scomparsa del giovane Francesco. La notizia della sua dipartita ha scosso non solo la nostra comunità, ma l’intera provincia di Cosenza, lasciando un vuoto incolmabile nei cuori di chi lo conosceva e lo amava. Francesco rappresentava le speranze e i sogni di una generazione, un giovane con un futuro brillante davanti a sé. La sua scomparsa è una perdita inestimabile, non solo per la sua famiglia, ma per tutti noi. In segno di rispetto e di lutto, Noi Moderati Cosenza ha deciso di annullare ogni attività pubblica prevista per domenica 23. Vogliamo che il nostro silenzio parli forte, esprimendo il nostro cordoglio e la nostra unione in questo momento così difficile. Invitiamo tutti i cittadini a unirsi nel ricordare Francesco, a onorare la sua memoria e a sostenere la famiglia Occhiuto in questo tragico momento. La comunità di Cosenza si stringe attorno a voi, con affetto e con la promessa di non dimenticare mai il giovane che avete amato così profondamente. Con profonda tristezza e rispetto». Così Pino Galati – Coordinatore Noi Moderati Calabria; Franco Pichierri – Coordinatore Area Urbana Cosenza; Riccardo Rosa – Coordinatore Provincia di Cosenza; Davide Gravina – Vice Coordinatore Provincia di Cosenza; Fulvio Campanaro – Coordinatore Cosenza.

M5S Calabria: «Sincera vicinanza al senatore Occhiuto»

«Esprimiamo sentite condoglianze e sincera vicinanza al senatore Mario Occhiuto per la perdita del caro figlio Francesco». Lo affermano in una nota tutti gli eletti, i portavoce ed i coordinatori provinciali del Movimento 5 stelle Calabria. «In questo momento di profondo dolore uniamo le nostre preghiere ed i nostri pensieri a quelli della famiglia Occhiuto».

Franz Caruso: «Momento di grande sconforto»

Profondo cordoglio del sindaco Franz Caruso per la scomparsa del giovane Francesco Occhiuto, figlio del senatore Mario Occhiuto e nipote del governatore della Calabria, Roberto Occhiuto. «È un momento di profondo dolore e tristezza. La perdita improvvisa del giovane Francesco ci proietta in una dimensione di grande sconforto. Abbraccio fraternamente Mario Occhiuto per l’immane tragedia che lo ha colpito così brutalmente e da padre, prima che da Sindaco, piango con lui». Così il Sindaco Franz Caruso, appena appreso della prematura scomparsa di Francesco Occhiuto, figlio del senatore Mario Occhiuto e nipote del presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, dopo che anche lui, per ore, ha atteso in pronto soccorso sperando che si salvasse. «Davanti a tanto dolore e sofferenza non ci sono parole appropriate da poter pronunciare – ha proseguito Franz Caruso- Sono certo, però, di interpretare i sentimenti dell’intera comunità cosentina, che è attonita e smarrita, nell’ esprimere il profondo cordoglio della città di Cosenza a tutta la famiglia di Francesco, alla sua mamma ed al suo papà». «Davanti a tali tragedie, che non dovrebbero mai accadere – conclude il sindaco Franz Caruso – ci si sente veramente impotenti ed inutili. Con rispetto, in silenzio, insieme all’intera amministrazione comunale manifesto la mia più affettuosa vicinanza alla famiglia Occhiuto».

Falcomatà: «Vicinanza da tutta la comunità reggina»

«A nome della Città metropolitana di Reggio Calabria e di tutta la comunità reggina esprimiamo sentimenti di vicinanza al senatore Mario Occhiuto, al Presidente Roberto Occhiuto, per il grave lutto familiare. Alla famiglia Occhiuto giunga il nostro più sentito cordoglio. Tutta la Calabria si stringe al loro dolore». Cosi in una nota il sindaco metropolitano di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà.

Mazzuca: «Cosenza è attonita»

«La città di Cosenza è attonita e commossa per la tragica scomparsa di un suo giovane figlio. Francesco era un ragazzo buono e generoso, attento agli altri e molto amato dai suoi tanti amici e il suo ricordo resterà nel cuore dei molti che gli hanno voluto bene. A nome mio e dell’intero Consiglio Comunale di Cosenza esprimo sentimenti di cordoglio e vicinanza a Mario Occhiuto, già sindaco della nostra città, al Presidente della Regione Roberto Occhiuto e a tutta la famiglia in questo momento per loro terribile, stringendoli idealmente nell’abbraccio affettuoso di tutta la nostra comunità, Giuseppe Mazzuca».

Graziano (Azione): «I nostri pensieri e le nostre preghiere sono per voi e per Francesco»

«A Mario, a Roberto Occhiuto la nostra più sentita e profonda vicinanza in questo tristissimo momento per la perdita del caro Francesco. Siamo profondamente rattristati, i nostri pensieri e le nostre preghiere sono per voi e per Francesco». Così il Consigliere regionale e Presidente di Azione Calabria, Giuseppe Graziano, interpretando il più diffuso sentimento di cordoglio del Partito che si stringe attorno a tutta la famiglia nella consapevolezza e nel rispetto del dolore.

Laghi: «Le mie più sincere condoglianze»

«La tragedia che ha colpito la famiglia Occhiuto lascia sgomenta una comunità intera, quella di Cosenza, che conosceva e amava il giovane Francesco ma è anche un dolore per qualunque genitore, che mai dovrebbe lasciare la mano del proprio figlio così presto. Sono state ore concitate quelle in cui tutti abbiamo sperato e pregato per il giovane figlio del senatore e già sindaco di Cosenza, Mario Occhiuto, ma purtroppo nella notte la notizia della sua dipartita ha frantumato ogni speranza. Al padre e senatore Mario, al Presidente Roberto Occhiuto e all’intera famiglia di Francesco giungano le mie più sincere condoglianze». Così il Consigliere regionale e capogruppo di De Magistris Presidente in Consiglio, Ferdinando Laghi, sulla tragica scomparsa di Francesco Occhiuto.

Uil Calabria: «Ci uniamo al cordoglio di amici, colleghi e di tutta la comunità»

«È con profonda tristezza che apprendiamo della prematura scomparsa di Francesco Occhiuto, figlio del senatore di Forza Italia Mario Occhiuto. In questo momento di immenso dolore, esprimiamo le nostre più sentite condoglianze al senatore Occhiuto e alla sua famiglia». È quanto si legge in una nota di Uil Calabria. «La perdita di un figlio è un evento tragico e incommensurabile, che lascia un vuoto profondo nei cuori di chi lo ha conosciuto e amato. Ci uniamo al cordoglio di amici, colleghi e di tutta la comunità, stringendoci attorno alla famiglia Occhiuto con affetto e solidarietà. In questo momento difficile, auspichiamo che il senatore Mario Occhiuto e i suoi cari possano trovare conforto nel calore e nel sostegno delle persone a loro vicine».

Alberto Statti (Confagricoltura Calabria): «Profonda vicinanza»

«In questo momento di immane dolore esprimo a nome mio personale e dell’intera Confagricoltura Calabria i sentimenti di profonda vicinanza e cordoglio al senatore Mario Occhiuto, al Presidente Roberto Occhiuto ed alla loro famiglia.

La tragica scomparsa di un figlio è una prova il cui peso è inimmaginabile, davanti ad una tale, inconcepibile sofferenza è difficile esprimere parole che abbiano senso o siano opportune. Ci stringiamo alla famiglia Occhiuto con umana e fraterna vicinanza». Alberto Statti – Presidente Confagricoltura Calabria