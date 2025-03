L’orodicalabria, ecco il Comitato scientifico. «A caccia di talenti nell’imprenditoria giovanile»

i nomi

COSENZA «Cambiare la narrazione della Calabria, valorizzare i talenti per evitare fuga dei cervelli ed emigrazione qualificata, stimolare l’imprenditoria giovanile in sinergia con Unical, Regione e associazioni di categoria». È stato presentato oggi a Cosenza – con queste premesse e finalità condivise dai partecipanti – il Comitato scientifico dell’associazione L’orodicalabria, composto da cattedratici di varie università italiane, rappresentanti delle istituzioni regionali, dirigenti di organizzazioni di categoria, esponenti del mondo della cultura, manager e professionisti.

La guida del think tank sarà affidata all’Università della Calabria, riconosciuto punto di riferimento a livello internazionale della nuova realtà calabrese. Ogni iniziativa si ispirerà agli obiettivi previsti dallo Statuto dell’associazione e mirerà a promuovere e sostenere le nuove generazioni nei più svariati ambiti dell’intrapresa: economica, sociale e culturale.

Il primo passo è stato già compiuto con la costituzione del Comitato scientifico – presentato stamattina nella Sala degli Specchi del palazzo della Provincia di Cosenza, in piazza XV Marzo – che avrà compiti di rappresentanza, poteri di indirizzo sui progetti da realizzare, e potrà sviluppare forme di partenariato e collaborazione con istituzioni, fondazioni e altre associazioni. Al tavolo, con Ernesto Magorno e Francesco Verderami rispettivamente presidente e direttore scientifico dell’associazione, la “padrona di casa” presidente della Provincia Rosaria Succurro, il rettore dell’Università della Calabria Nicola Leone e, in rappresentanza della Regione, l’assessore allo Sviluppo economico Rosario Varì. Tra gli interventi anche quello del sindaco di Cosenza Franz Caruso, nel pubblico altri rappresentanti delle istituzioni e delle forze dell’ordine.

• Silvano Barbalace, avvocato. Dal 2008 è funzionario della federazione regionale della Calabria di Confartigianato Imprese. Dal 2015 è Segretario Generale della Confartigianato Imprese Calabria. Nel 2016 diventa Consigliere di Amministrazione dell’Ente Bilaterale dell’Artigianato Calabrese. Dal 2018 è Presidente del Consiglio di Amministrazione della ConfartigianInforma Scarl. Da settembre 2023 è anche Consigliere del CNEL e componente della Commissione Speciale dell’Informazione.

• Federica Basile, presidente di Fattoria della Piana, cooperativa agricola attiva nella produzione casearia, nell’economia circolare e nelle energie rinnovabili. È Presidente provinciale di Coldiretti Reggio Calabria. Ha un solido background accademico con una laurea in Economia e Management presso l’Università di Trento e un Master in International Management conseguito al Trinity College di Dublino. Grazie alla sua esperienza e visione strategica, è una figura di riferimento per l’innovazione e la crescita del settore agroalimentare calabrese.

• Aldo Ferrara, consigliere Confindustria. Già titolare dell’azienda Tecnogest,

è titolare della Mediaservice operante nell’editoria, comunicazione e

sviluppo digitale. Ha ricoperto varie cariche nel sistema confindustriale: è

stato presidente del Gruppo G.I. Confindustria CZ, Presidente P.I. Calabria

e Vicepresidente nazionale della Piccola Industria con delega alla finanza

strategica e al coordinamento del comitato scientifico. È Presidente di

Confindustria CZ e di Unindustria Calabria, nonché componente del Consiglio

Generale di Confindustria.

• Eugenio Gaudio, professore ordinario di Anatomia Umana ed Anatomia Clinica, Facoltà di Farmacia e Medicina presso Università Sapienza di Roma di cui è stato Magnifico Rettore dal 2014 al 2020. È Presidente della Fondazione Roma Sapienza, Presidente dell’Osservatorio Nazionale della Formazione Sanitaria Specialistica del MUR e Consigliere del Ministro dell’università e Ricerca per le relazioni con il sistema sanitario nazionale. É autore di oltre 500 pubblicazioni scientifiche.

• Gianluigi Greco, professore ordinario di Informatica e Direttore del Dipartimento di Matematica e Informatica presso l’Università della Calabria. Ha ricoperto ruoli di visiting Research/Professor presso l’Università di Parigi Dauphine, l’Università di Oxford e il Politecnico di Vienna. È coordinatore del Comitato istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’aggiornamento della strategia nazionale sull’utilizzo dell’Intelligenza Artificiale, è Presidente dell’Associazione Italiana per l’Intelligenza Artificiale (AIxIA) e membro del Consiglio Direttivo della Società Italiana per l’Etica dell’Intelligenza Artificiale (SIpEIA).

• Antonio Lirosi, avvocato, esperto di diritto amministrativo. È Partner dello Studio Gianni & Origoni e Co-Responsabile del dipartimento di Diritto Amministrativo. È stato Vicepresidente di Gesac S.p.A., società di gestione dell’aeroporto internazionale di Napoli. È componente della Commissione istituita dal Presidente della Regione Campania per la revisione, aggiornamento e semplificazione della normativa regionale. Svolge incarichi di docenza presso l’Università La Sapienza, Luiss e Lumsa.

• Maurizio Muzzupappa, professore ordinario presso il Dipartimento di Ingegneria Meccanica Energetica e Gestionale dell’Università della Calabria. È Delegato del Rettore al Trasferimento Tecnologico per L’Unical, Delegato alla Didattica per il Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale, Responsabile Scientifico del Progetto sugli ecosistemi dell’Innovazione: TECH4YOU, Responsabile del Laboratorio di Prototipazione Fisica del Centro Servizi alla Ricerca e per l’innovazione, Responsabile dell’ Unical Reparto Corse. È Socio fondatore di tre spin-off universitari.

• Paolo Praticò, dirigente generale del Dipartimento Sviluppo Economico della Regione Calabria. Ha guidato l’Area Grandi Investimenti e Sviluppo Imprese di Invitalia coordinando il gruppo di lavoro per la predisposizione del PNRR. Ha diretto il Dipartimento Programmazione Nazionale e Comunitaria della Regione Calabria con il ruolo di Autorità di gestione dei programmi Operativi Regionali. Presso il Ministero dello Sviluppo Economico ha guidato l’Unità di Valutazione degli Investimenti Pubblici. È stato dirigente dell’Area di Coordinamento per Politiche Industriali, Innovazione e Ricerca, Artigianato e Responsabilità Sociale d’Impresa per la Regione Toscana.

• Gaetano Quagliariello, professore Ordinario di Storia contemporanea e Dean della School of Government della Luiss di Roma. È autore di numerose pubblicazioni ed editorialista dei quotidiani nazionali “Il Giornale” e “La Gazzetta del Mezzogiorno”. È stato consigliere per gli Affari culturali della Presidenza del Senato della Repubblica e senatore dal 2006 al 2013. È stato componente della commissione politico-istituzionale istituita dalla Presidenza della Repubblica all’inizio della XVII legislatura e Ministro delle Riforme Costituzionali. È presidente della Fondazione Magna Carta.

• Giuseppe Stigliano, imprenditore, manager e docente universitario presso la School of Management UCL a Londra e presso il Politecnico e la IULM a Milano. È stato amministratore delegato di importanti agenzie internazionali e ha lavorato con oltre 300 aziende in Europa, Stati Uniti e America Latina. È co-autore, con il guru Philip Kotler, di tre best seller tradotti in otto lingue e letti da oltre 100.000 persone in tutto il mondo. È stato insignito della prestigiosa Thinkers50 come uno dei 30 esperti le cui idee sono destinate a influenzare in modo significativo il mondo del management.

• Francesca Urpis, laureata all’Università di Cagliari e nuovamente a Roma alla Scuola superiore di interpreti e traduttori, ha lavorato in Staff Italia, in Jumbo Grandi Eventi e in Input group come senior account e project manager. Entra in Next Group nel 2014, ed è responsabile dell’organizzazione di numerosi ed importanti eventi, più volte premiati a livello nazionale ed internazionale.





L’associazione e le priorità del 2025

L’orodicalabria è un’associazione nata nel 2024 con l’obiettivo di incentivare l’impresa nella regione, con una particolare attenzione rivolta allo sviluppo dell’imprenditoria giovanile. Già l’anno scorso – grazie al supporto della Regione Calabria e dell’Università della Calabria – è stata organizzata a Belvedere Marittimo una summer school sui metodi d’impresa che ha visto la presenza di trenta studenti universitari selezionati dalla stessa Unical, con lezioni mattutine e dibattiti serali.

L’orodicalabria si appresta ora ad avviare il programma del 2025: intanto, a margine dell’ufficializzazione del Comitato scientifico, Verderami ha dettato i tempi e i modi dell’azione: «Il mio motto – ha ironizzato – è Niente convegni e niente comizi, la manifestazione di oggi è l’ultima di questo genere…». Poi le 4 priorità a breve termine: un sito per mettere in rete le imprese sollecitando scambi, iniziative e progetti; lo sviluppo dell’imprenditoria giovanile grazie a finanziamenti e investimenti facilitati dall’intervento di venture capital; borse di studio per progetti e singoli studenti per la creazione di start up con la collaborazione dell’Unical; la seconda edizione della Summer school a Belvedere.

«Andremo a caccia di talenti – ha detto il giornalista, una delle firme di punta del politico del Corriere della Sera – grazie ai migliori cacciatori, ovvero il Comitato scientifico. Quello di oggi è un punto di partenza, ma adesso ci mettiamo a correre…». (euf)

