Il gol di Marulla che salvò il Cosenza commentato da Bruno Pizzul

il ricordo

COSENZA Il nome di Bruno Pizzul, storico giornalista Rai morto oggi all’età di 86 anni, sarà legato per sempre alla storia del Cosenza calcio. Per un solo episodio, ma indimenticabile per tutti i tifosi rossoblù. È il 26 giugno 1991 e la squadra silana, guidata in panchina da Edy Reja, è costretta a giocarsi la permanenza in serie B in uno spareggio salvezza contro la Salernitana. Entrambe le squadre hanno chiuso il campionato al quart’ultimo posto a 36 punti, gli stessi di Modena, Pescara e Avellino, ma la classifica avulsa dice che spetterà a loro sfidarsi per la sopravvivenza. La Rai decide di trasmettere lo spareggio in diretta sul primo canale e affida la telecronaca proprio a Pizzul, la voce delle partite della Nazionale italiana. La sfida si gioca allo stadio “Adriatico” di Pescara, e gli spalti sono pieni zeppi di tifosi rossoblù e granata. Il Cosenza scende in campo con Vettore, Catena, Napolitano, Aimo, Di Cintio, De Rosa, Compagno, Mileti, Marulla, Biagioni, Coppola. In panchina Tontini, Tramezzani, Gazzaneo, Sorgato e Bianchi. La Salernitana di Ansaloni risponde con Battara, Di Sarno, Lombardo, Pecoraro, Della Pietra, Ceramicola, Carruezzo, Donatelli, Pasa, Gasperini (attuale allenatore dell’Atalanta) e Pisicchio. A disposizione Efficie, Rodia, Ferrara, Fratena e Amato. Arbitro Lanese di Messina.

La gara è dura e tesa, ma il Cosenza sembra in giornata positiva. Non riesce però a sfondare e si arriva così ai supplementari. Al 6′ minuto del primo tempo Marulla, servito in profondità, riesce a prendere il tempo ai difensori campani e a tu per tu col portiere avversario gonfia la rete proprio sotto il settore dei sostenitori rossoblù. È l’apoteosi. Gigi Marulla salva il Cosenza ed entra di diritto nella storia del calcio cosentino. Insieme alle parole di Bruno Pizzul, che con la sua voce squillante e riconoscibile, commenta così l’azione decisiva della partita: “Napolitano (in realtà l’assist fu di Aimo, ndr)…pallone per Marulla…attenzione Marulla, tiro gol…gol di Marulla”. Una telecronaca che i tifosi silano non hanno mai dimenticato insieme a quella giornata storica. (fra.vel.)