Ponte sullo Stretto, alta velocità, autonomia. Tajani: «Se cresce il Sud cresce l’Italia»

l’intervista

ROMA Il Ponte sullo Stretto «rimane una priorità», ma «l’attenzione al Sud non è solo la realizzazione del Ponte, è una scelta politica che deve far sì che non ci siano locomotive uniche, cioè il Nord cresce se cresce anche il Sud. Far crescere il Sud significa far crescere l’Italia e noi ascolteremo soprattutto con questa iniziativa tutte le diverse regioni con le loro particolarità». Così rispondendo a una domanda del Corriere della Calabria, il vicepremier, ministro degli Esteri e segretario nazionale di Forza Italia Antonio Tajani, a margine della conferenza stampa nel corso della quale sono state presentate le tre proposte avanzate dal partito azzurro: il “Piano Industriale per Italia e Europa”, l’iniziativa “Le radici del Sud” e il “Progetto Illumina”. Tra queste, quindi, c’è una iniziativa, nello specifico, rivolta a «valorizzare le proposte che vengono dalle regioni del Sud», che verranno ascoltate con una serie di incontri.

LEGGI ANCHE: Tajani presenta le proposte di FI: «Vogliamo essere protagonisti». Cannizzaro: «Questione meridionale ancora attuale»

Come spiegato da Tajani e dal deputato azzurro e responsabile per il Sud del partito Francesco Cannizzaro «la questione meridionale è ancora attualissima». L’iniziativa avanzata deve «far sì che ci sia un progetto generale favorevole alla crescita di tutte le regioni – ha detto Tajani – che oggi ancora, nonostante i passi in avanti compiuti, hanno bisogno di raggiungere i livelli economici e anche retributivi delle regioni del nord».

Sulle carenze del Sud, Tajani ha spiegato: «Manca il Ponte sullo Stretto, l’alta velocità, quindi c’è un problema che ancora esiste. Questo Governo sta lavorando in queste direzioni e noi vogliamo fare in modo che ci sia un forte segnale di attenzione nei confronti di questa parte dell’Italia, lo abbiamo dato sempre e anche per quanto riguarda la creazione della Zes unica. Siamo convinti che si debba e si possa fare ancora di più, l’abbiamo detto anche per quanto riguarda l’autonomia differenziata, abbiamo detto che non devono esserci danni nei confronti del Sud, ma deve essere una riforma che porti vantaggio a tutti, quindi è un tema non secondario quello del Mezzogiorno del nostro Paese, ecco perché abbiamo acceso i riflettori». (m.ripolo@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato