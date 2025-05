Catanzaro pronta ad accogliere il Campionato regionale Salto Ostacoli

l’evento

CATANZARO La città di Catanzaro si prepara ad accogliere uno degli eventi sportivi più attesi del panorama equestre calabrese: il Campionato Regionale Salto Ostacoli 2025 Calabria, che si terrà presso il Centro Ippico “Valle dei Mulini”, in viale Corrado Alvaro (Contrada Fiumarella), dal 30 maggio al 1 giugno 2025. L’evento, a ingresso libero, rappresenta un’occasione unica per gli appassionati di equitazione e per chi desidera avvicinarsi a questo sport affascinante, con giornate ricche di competizioni adrenaliniche, spettacolo e momenti di convivialità.

Programma e Attività Collaterali

Oltre alle gare di salto ostacoli, il campionato propone un ricco programma di attività collaterali. Venerdì 30 maggio, infatti, dalle ore 19:00, un evento speciale inaugurerà la manifestazione con un aperitivo immerso nella natura. Durante la serata, l’artista Ladrodinchiostro realizzerà un’opera dal vivo, trasformando emozioni in arte, mentre la musica di Cesare Aiello e Giuseppe Mancuso accompagnerà gli ospiti in un’atmosfera unica. Saranno inoltre presenti punti ristoro aperti per tutta la durata dell’evento, offrendo colazione, pranzo, aperitivo e cena immersi nel verde e con vista sul campo gara. Spazio alla dolcezza con le creazioni artigianali della cioccolateria 50 28 31, per un’esperienza che coinvolgerà tutti i sensi. Il Campionato Regionale Salto Ostacoli 2025 Calabria rappresenta non solo un momento di grande sport, ma anche un’opportunità per vivere giornate all’insegna della natura, dell’arte e del buon cibo nel cuore del capoluogo calabrese.

