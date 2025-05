Amministrative in Calabria, oggi e domani 17 Comuni al voto. Ecco tutte le sfide – LISTE e CANDIDATI

elezioni

LAMEZIA TERME Urne aperte anche in Calabria per le elezioni amministrative. Si vota oggi dalle ore 7.00 alle ore 23, e domani dalle ore 7.00 alle ore 23. Questa tornata elettorale riguarda 17 Comuni della regione (alla fine dell’articolo i link per consultare i nomi dei candidati sindaco e le liste nei 17 Comuni). Solo quattro centri chiamati alle urne oggi e domani superano i 15mila abitanti e possono quindi andare al ballottaggio dell’8 e 9 giugno: Lamezia Terme, Rende, Cassano Jonio e Isola Capo Rizzuto.

Comuni sopra i 15mila abitanti

Tre candidati sindaco – Doris Lo Moro, Mario Murone e Gianpaolo Bevilacqua – e poi 14 liste complessivamente depositate e circa 300 candidati al Consiglio comunale: questi i numeri delle Amministrative a Lamezia Terme, il centro più popoloso nel quale si vota in Calabria in questa tornata elettorale. In campo dunque il centrosinistra che sostiene la candidatura a sindaco di Doris Lo Moro, già primo cittadino di Lamezia Terme per due mandati, già assessore regionale e già parlamentare: cinque le liste dello schieramento Lo Moro, nel dettaglio il Pd, la lista diretta espressione della candidata sindaco Per Vivere Bene, il Movimento 5 Stelle, Azione e la lista civica Era Ora. Il centrodestra sostiene la candidatura a sindaco di Mario Murone, avvocato, che sarà affiancato dai sei liste: Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Noi Moderati, e le due civiche, Calabria Azzurra, costola di Forza Italia ma che comprende anche forze centriste come Udc e Cdu e Lamezia Domani, ritenuta una costola della Lega. Infine, in campo lo schieramento civico che sostiene la candidatura a sindaco di Gianpaolo Bevilacqua, politico con un lungo curriculum e di estrazione centrodestra, che ha deciso di correre da indipendente: con Bevilacqua tre liste, Lamezia nel Cuore-Italia del Meridione, Indipendenza e Bevilacqua sindaco del popolo. A Rende, dove si torna al voto dopo la fase di commissariamento del Comune dovuta allo scioglimento per infiltrazioni mafiose, le liste in campo sono 18, distribuite per cinque candidati sindaco: Sandro Principe, già sindaco di Rende in passato, sostenuto da sei liste, Marco Ghionna, sostenuto dal centrodestra, Giovanni Bilotti, sostenuto da tre liste, tra cui quella del Pd ma senza il simbolo del partito, Rossella Gallo (M5S) sostenuta da due liste e Luciano Bonanno (una lista). Ad Isola Capo Rizzuto i candidati a sindaco sono tre: il sindaco uscente Maria Grazia Vittimberga, sostenuta da quattro liste civiche, Maurizio Piscitelli, sostenuto da quattro liste di centrodestra, e Andrea Filici, sostenuto dalla lista del Partito democratico di cui è segretario cittadino. Anche a Cassano Ionio i candidati a sindaco sono tre: Antonello Avena, indipendente, sostenuto da una sola lista, Carmen Gaudiano, sostenuta da tre liste, e Gianpaolo Iacobini, indicato da Forza Italia e sostenuto da cinque liste.

Gli altri Comuni al voto

Nel dettaglio, urne aperte in provincia di Catanzaro a Jacurso, Maida, Petronà, Cropani oltre che a Lamezia, in provincia di Cosenza a Cetraro, Paola e Scalea oltre che a Rende e Cassano Jonio, in provincia di Crotone a Melissa, oltre che a Isola Capo Rizzuto, in provincia di Reggio Calabria a Marina di Gioiosa Jonica, Melito Porto Salvo; San Lorenzo e Scilla, e a Spadola in provincia di Vibo Valentia. Particolarmente curioso poi un dato territoriale che comunque ha un risvolto politico importante: il fatto che si voterà in alcuni dei Comuni più rappresentativi della fascia tirrenica del Cosentino: Paola, dove si contendono la carica di sindaco in cinque (Giovanni Politano, Graziano Di Natale, Roberto Perrotta, Andrea Signorelli e Antonio Cassano), Cetraro dove la sfida è a due (Giuseppe Aieta e Giovanni Del Trono) e Scalea, che vede quattro candidati sindaco in pista (Giacomo Perrotta, Mario Russo, Gennaro Licursi, e Angelo Paravati). “Depennati” rispetto alle previsioni iniziali invece tre Comuni per i quali nel frattempo è intervenuto lo scioglimento per infiltrazioni della ‘ndrangheta disposto dal Consiglio dei ministri: Badolato, Casabona e San Luca. In due Comuni invece si torna al voto dopo la fine del commissariamento conseguente allo scioglimento per mafia: Rende e Scilla, dove si sfidano in due (Carmen Santagati, Rocco Bueti e Gaetano Ciccone). Sul piano politico il voto ha indubbiamente un importante risvolto nel senso che, sia pure in modo parziale, al “netto” del civismo al solito prevalente in questa tornata, e limitatamente ai centri più grandi e significativi, sarà anche un test per le coalizioni di centrodestra e di centrosinistra, anche in vista dei futuri appuntamenti elettorali, a partire dalle Regionali: per restare ai centri più grandi in cui si vota, il centrodestra si presenta nella sua configurazione classica e unitaria sia a Lamezia Terme sia a Rende, mentre invece il centrosinistra è unito a Lamezia Terme ma non a Rende.

Come si vota

Infine, alcune indicazioni utili per chi è chiamato a esprimere il voto, specificando in premessa che la legge elettorale è diversa in base al numero di abitanti del comune in cui si vota. Nei comuni con meno di 15mila abitanti, l’elettore può votare un candidato sindaco o votare una lista (in entrambi i casi il voto si estende sia al candidato sindaco sia alla lista di candidati consiglieri). Nei comuni con più di 15mila abitanti, l’elettore può: votare solo un candidato sindaco; votare una lista e il voto si estende anche al candidato sindaco; votare un candidato sindaco e una delle liste collegate; votare un candidato sindaco e una delle liste non collegate. In ogni caso, è eletto sindaco il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi: in caso contrario si procede col ballottaggio. Inoltre, per quel che riguarda l’alternanza di genere, nei comuni con meno di 5 mila abitanti si può esprimere una sola preferenza; nei comuni con più di 5 mila abitanti se ne possono esprimere due rispettando l’alternanza di genere (un uomo e una donna).

COMUNI AL VOTO – CANDIDATI SINDACO E LISTE

