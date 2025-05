Elezioni, a Jacurso vince Pietro Serratore. Dario Bolotta nuovo sindaco di Petronà

i risultati nel catanzarese

CATANZARO Eletti i nuovi sindaci di Jacurso e Petronà, in provincia di Catanzaro. A Jacurso ha prevalso Pietro Serratore alla guida della lista “Amare Jacurso” che ha ottenuto il 95% dei voti (323 voti), contro Antonio Soverati con la lista “Insieme per Jacuso” che ha ottenuto 17 voti.

E’ Dario Bolotta il nuovo sindaco di Petronà. Il neo primo cittadino, alla guida della lista “Nuova era Petrone” ha ottenuto l’86,62% per un totale di 1.308, affermandosi in modo schiacciante sullo sfidante Vincenzo Mazze, che con la lista “Siamo Petronà e Arietta” ha ottenuto il 13,38 (202 voti).

