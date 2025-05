Elezioni a Paola, nella sfida a cinque Perrotta è avanti sull’uscente Politano

amministrative 2025

PAOLA Al via lo spoglio a Paola, dove sono 5 gli aspiranti alla fascia tricolore: gli ex sindaci Roberto Perrotta (socialista che avrà nella lista “La nostra Paola” esponenti di IdM, FI e Lega) e l’uscente Giovanni Politano (Forza Italia) sarebbero i più votati – in base a dati non ufficiali, con Perrotta avanti di oltre dieci punti percentuali e dunque verso la vittoria – mentre Graziano Di Natale, sostenuto da Pd e M5S, si collocherebbe sul gradino più basso del podio; in corsa anche i civici Andrea Signorelli, consigliere di “Rete Bene Comune” (lista Riparte il Futuro) e l’ex assessore Antonio Cassano (Liberi di Scegliere). Il distacco di Perrotta su Politano si sta consolidando man mano che si procede con lo spoglio.

L’affluenza definitiva a Paola è pari al 62,52%.

(In aggiornamento)