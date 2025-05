Elezioni a Scalea, l’ex sindaco Mario Russo è in testa

amministrative 2025

SCALEA Nel popoloso centro a vocazione turistica dell’alto Tirreno cosentino – dove nel segreto delle urne non sono mancati momenti da chiarire – sono quattro i candidati a sindaco in pista: Giacomo Perrotta (Scalea Oltre), Mario Russo (Scalea Rinasce), Gennaro Licursi (Uniti per Scalea), e Angelo Paravati (Scalea Futura, soggetto nato sulla scia di Per Scalea). Quando sono 3 su 8 le sezioni scrutinate, inizia a delinearsi il responso delle urne: in testa c’è per ora Russo (45,74%), seguito da Perrotta (25,44%), Paravati (17,25%) e Licursi (11,58%).

La sfida è ancora più appassionante se si pensa che vede in campo tre ex sindaci – Perrotta, Licursi e Russo – oltre al consigliere uscente di minoranza Paravati.

A Scalea l’affluenza è stata quasi identica rispetto alle passate consultazini amministrative: Scalea: 58,33% cpntro 58,73%.

(In aggiornamento – foto da fb Scalea Rinasce)

