AMMINISTRATIVE 2025

SCILLA Sfida a tre per il Comune di Scilla, in provincia di Reggio Calabria, tornato al voto dopo la parentesi di un commissariamento disposto a seguito dello scioglimento del comune per infiltrazioni della ‘ndrangheta. Carmen Santagati, Rocco Bueti e Gaetano Ciccone si contendono la carica di sindaco. Una donna e due uomini alla guida di tre liste civiche, rispettivamente espressione di centrodestra per Santagati e centrosinistra per Bueti e Ciccone.

