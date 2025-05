Elezioni a Rende, trionfa Sandro Principe

amministrative 2025

RENDE Sandro Principe è ufficialmente il nuovo sindaco di Rende, vincendo così al primo turno. Il candidato socialista, sostenuto da 6 liste, ha ottenuto il 58,76% (11.416 voti). Dietro di lui il candidato unitario di centrodestra Marco Ghionna con il 19,31%, anche lui con 6 liste. Poi Giovanni Bilotti con il 14,59%, espressione civica sostenuta dal Pd che però non è presente con il simbolo tra i 3 in corsa. Il nome del Movimento 5 Stelle, Rossella Gallo si ferma al 5,47%, appoggiata anche da Sinistra per Rende, mentre l’indipendente Luciano Bonanno (Libertà in Movimento) chiude in ultima posizione con l’1,87%. A Rende il dato complessivo dell’affluenza è stato del 66,66%.

