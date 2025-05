Il Consiglio comunale di Lamezia. I due scenari e lo spettro dell’”anatra zoppa”

amministrative 2025

LAMEZIA TERME Una certezza, due scenari. La certezza è che comunque finisca il ballottaggio di Lamezia Terme tra i candidati sindaco del centrodestra Mario Murone e il candidato sindaco del centrosinistra Doris Lo Moro in Consiglio comunale la maggioranza sarà di centrodestra. Se al ballottaggio vince Murone in quel caso si configurerebbe una perfetta omogeneità politica della maggioranza con il sindaco, viceversa in caso di vittoria della Lo Moro si configurerebbe la classica ipotesi dell’”anatra zoppa”, con un sindaco di minoranza, ipotesi peraltro non nuova a Lamezia Terme e anche nella più recente realtà calabrese (si veda Catanzaro). Ecco come sarebbero distribuiti i seggi in Consiglio comunale a seconda di chi prevarrà al ballottaggio (qui i nomi dei probabili eletti).

L’ipotesi A

Se vince il candidato sindaco del centrodestra Murone, questa coalizione avrà 15 seggi compreso quello del sindaco: tre i consiglieri comunali per Fratelli d’Italia (a partire da Saullo e Lorena, vicinissimi al consigliere regionale Antonio Montuoro), tre a Noi Moderati, tre Forza Italia, due alla Lega, due a Lamezia Domani e uno a Calabria Azzurra. Per il centrosinistra sette seggi compresa la Moro: tre al Pd, due per “Vivere bene” e uno ad Azione. Due poi i seggi alla lista “Sindaco del Popolo” della coalizione che ha candidato sindaco Gianpaolo Bevilacqua (da ricomprendere nel novero).

L’ipotesi B

In caso di vittoria al ballottaggio di Doris Lo Moro, questa la distribuzione dei seggi: 13 al centrodestra, otto al centrosinistra (un seggio al Movimento 5 Stelle), tre alla coalizione di Bevilacqua. (c. a.)

