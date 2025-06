Cosenza calcio, salta l’incontro in Comune per lo stadio “San Vito-Marulla”

il caso

COSENZA A Cosenza, parlare di calcio senza menzionare drammi burocratici e retroscena degni di un romanzo noir è un’impresa quasi impossibile. Anche quest’anno, la routine rossoblù si conferma tutt’altro che ordinaria: mentre il tempo stringe e le scadenze federali incombono, la scena è ancora una volta dominata da colpi di scena, rinvii last-minute e incontri saltati.

Questa mattina, ad esempio, era previsto un appuntamento chiave tra l’amministratore unico del Cosenza Calcio, Rita Rachele Scalise, e il sindaco Franz Caruso. Oggetto dell’incontro? L’ormai famigerato nullaosta per l’utilizzo dello stadio “San Vito-Marulla”, documento indispensabile per completare l’iscrizione al prossimo campionato di Serie C.

Ma niente da fare. La Scalise ha avvisato Palazzo dei Bruzi che avrebbe disertato l’incontro. Motivo? La notizia della sua presenza era già finita su tutti i giornali, e con essa – presumibilmente – l’invasione di telecamere e cronisti. Una scelta di discrezione, certo, ma che aggiunge un ulteriore strato di mistero alla gestione societaria.

Ora resta da capire come si muoverà il club nelle prossime ore, visto che il semaforo verde del Comune dovrà necessariamente arrivare entro il 6 giugno, termine ultimo per l’iscrizione al campionato 2025-2026. Il sindaco Caruso potrebbe intervenire già oggi con un comunicato chiarificatore.

Iscrizione e ostacoli CoViSoC

Entro il fatidico 6 giugno, la società rossoblù dovrà presentare tutta la documentazione richiesta. Stavolta, però, non ci sono margini d’errore: la Lega Pro ha alzato l’asticella e non intende fare sconti. La fideiussione richiesta è salita a 700 mila euro – il doppio rispetto ai “modesti” 350 mila euro di un tempo. E chi conosce il presidente Eugenio Guarascio sa che, con lui, nulla è mai davvero garantito fino all’ultimo secondo.

Dal 9 giugno, la CoViSoC inizierà l’analisi delle domande d’iscrizione, e a metà mese verrà pubblicata la lista delle società ammesse. In teoria, tutto dovrebbe filare liscio. Ma la storia recente del Cosenza invita alla prudenza.

Capitolo cessione

Come se non bastasse, sullo sfondo – ma neanche troppo – continua a tenere banco il tema della cessione del club. Da giorni si fa il nome di Vincenzo Oliva, imprenditore originario di Cosenza ma trapiantato in Emilia, a capo della VF Costruzioni e Restauri. Il suo curriculum parla chiaro: 48 milioni di euro di fatturato nel 2023, e un know-how ben consolidato in ristrutturazioni e miglioramenti energetici. Se bastasse questo per rimettere a nuovo anche il Cosenza calcio, la partita sarebbe già vinta. Ma le trattative sono più complicate, in questo caso messe a dura prova dai debiti del club rossoblù, e sul tavolo restano ancora altre piste, tra vecchie conoscenze e nuovi volti. Proprio di questo – almeno nelle intenzioni – Scalise avrebbe dovuto parlare col primo cittadino. In attesa di sviluppi, resta l’ennesima fotografia di un calcio che a Cosenza non conosce tregua. Né noia. (f.v.)

