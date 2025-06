Ballottaggio di Lamezia Terme, i candidati sindaco hanno già votato

AMMINISTRATIVE 2025

LAMEZIA TERME Hanno già votato nelle rispettive sezioni i due candidati sindaco impegnati nel ballottaggio a Lamezia Terme: Doris Lo Moro per il centrosinistra e Mario Murone per il centrodestra. Lamezia Terme è l’unico Comune interessato da questa tornata elettorale delle Amministrative in Calabria ad essere andato al secondo turno: al primo turno Murone, che era sostenuto da sei liste, ha ottenuto 44,05%, Lo Moro, che era sostenuta da cinque liste, ha ottenuto il 31,8% dei consensi. Il terzo candidato sindaco, Gianpaolo Bevilacqua, sostenuto da tre liste, al primo turno ha ottenuto il 24,2%, lasciando libertà di voto ai suoi elettori per il ballottaggio. Si vota oggi fino alle 23 e domani dalle 7 alle 15: lo spoglio per il ballottaggio avverrà dopo quello per il referendum. La prima attesa della politica lametina è per l’affluenza a mezzogiorno.

