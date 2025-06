Taurianova si colora per l’Infiorata e vede all’orizzonte la lista Unesco

La rassegna floreale

TAURIANOVA Dal 6 all’8 giugno la città di Taurianova, in provincia di Reggio Calabria, è stata la più colorata della Regione. Tutto grazie alla splendida Infiorata, la settima della storia del piccolo centro della Piana di Gioia Tauro, che si conferma ancora una volta Capitale calabrese della cosiddetta “arte effimera”. Una manifestazione che prevede l’abbellimento di Corso XXIV maggio, principale via della città, con mosaici interamente realizzati con i fiori e che per la sua unicità concorre a diventare Patrimonio immateriale Unesco. La rassegna, promossa dalla Pro Loco di Taurianova nel Cuore, fa parte della rete internazionale Cidae, l’organizzazione che coordina le iniziative legate all’arte effimera, come appunto le infiorate. Protagonisti di quest’anno anche i maestri infioratori di Malta, che insieme ad altri artisti hanno realizzato ben 19 opere, tutte ispirate dal tema centrale dell’edizione 2025: “Amicizia, un valore senza tempo”. Particolarmente ad effetto, da questo punto di vista, il quadro floreale che ritrae Paolo Borsellino e Giovanni Falcone, magistrati simbolo della lotta alla mafia. L’Infiorata di Taurianova è nata nel 2016 grazie al gemellaggio tra la Pro Loco Taurianova nel Cuore e la Pro Loco di Noto, altra località famosa per le sue infiorate. Nel corso degli anni, hanno partecipato alla composizione del tappeto floreale taurianovese esperti provenienti da tante città rinomate per le loro infiorate storiche, come Noto, appunto, ma anche Genzano e Gerano, entrambe nel Lazio. La rassegna del 2025 ha riscosso particolare successo e ha confermato il forte interesse dell’amministrazione e della popolazione taurianovese nella promozione e nella valorizzazione dell’arte e della cultura, considerando anche che, nel 2024, Taurianova è stata “Capitale italiana del libro”. Perché senza arte e cultura, non c’è e non ci sarà mai un futuro, per nessuna città al mondo.









Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato