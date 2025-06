Tragico weekend sulle strade calabresi. Centauro muore a Castrovillari

incidenti in serie

CASTROVILLARI Un altro drammatico incidente – il terzo in poche ore – funesta questo fine settimana in Calabria. Secondo quanto riporta la “Gazzetta del Sud” l’ultima tragedia in ordine di tempo si è registrata a Castrovillari, con uno scontro frontale tra un’auto e una moto in contrada Ciminita: il centauro avrebbe perso la vita nell’impatto. Sempre ieri una donna è morta in un incidente stradale nel Soveratese e un giovane è deceduto cadendo con la sua moto nel centro di Bisignano. (redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato