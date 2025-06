Sbarra sottosegretario al Sud, il plauso del centrodestra calabrese

i commenti

LAMEZIA TERME “Competenza e impegno civile, passione e amore per il Sud: sono solo alcune delle doti che Luigi Sbarra, calabrese doc e amico di antica data, raggruppa in sè. La nomina di sottosegretario al Sud da parte del premier Meloni è il riconoscimento di una grande esperienza declinata nell’impegno sindacale e nella lotta alle disuguaglianze sociali. Luigi Sbarra non potrà che fare bene alle politiche del territorio e alla crescita delle comunità locali”. Lo afferma Pino Galati vicepresidente vicario di Noi Moderati e coordinatore del partito in Calabria. “Il Sud non è e non sarà mai un ‘non ancora Nord’”: così il senatore di FdI Fausto Orsomarso, da calabrese, plaude alla nomina del calabrese Sbarra a sottosegretario per il Sud: “Devi conoscerlo sociologicamente e antropologicamente il nostro Meridione e – aggiunge Orsomarso – mettere a fuoco i punti di forza, nel mentre affronti e risolvi i punti di debolezza. L’esperienza e la piena maturità di Sbarra, uomo del Sud quant’altri mai, non possono che dare ancora di più impulso a questa nuova fase che vede il Sud e anche la Calabria, per la prima volta con segno più 3% nell’export, accompagnare una fase positiva con medie superiori al centro nord. Buon lavoro Gigi”.

