Cagnolino morto messo in una busta e appeso: choc a Corigliano Rossano

la crudeltà

CORIGLIANO ROSSANO Orrore a Corigliano-Rossano. Una cittadina ha denunciato un fatto di una crudeltà disarmante. Un povero cagnolino sarebbe stato assassinato, messo in una busta e appeso. Noi non abbiamo la certezza che la creatura sia stata uccisa o sia morta per altre cause, ma ci viene segnalato che il sangue che ha imbrattato il luogo dell’abbandono e l’odore nauseabondo facciano pensare al peggio. Così scrive la cittadina: «Chiedo cortesemente e come gesto pietoso che venga subito rimosso dall’organo competente. L’odore è insopportabile e attira altri animali».

La donna ha segnalato la via e ha contattato la polizia municipale. «Mi hanno detto che oggi è domenica e quindi l’ufficio ambiente non è disponibile e nemmeno Ecoross».

Poi è giunto un nuovo messaggio: «Sono stata ricontattata dalla polizia municipale che tristemente mi ha comunicato che deve intervenire l’Ormas da Crotone per rimozione cadaveri di animali domestici (e qui caliamo un velo pietoso). Domani mattina interverranno e spero si risalga al proprietario! Sempre se il cagnolino era microchippato».

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato