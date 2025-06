Incidente sull’A2, mezzo pesante finisce sotto un viadotto: due feriti gravi – VIDEO

il sinistro a castrovillari

COSENZA Lungo la A2 ‘Autostrada del Mediterraneo’, per cause in corso di accertamento, un mezzo pesante che procedeva in direzione nord, ha impattato le barriere laterali uscendo fuori strada arrestandosi sotto il Viadotto ‘Salso, nel territorio comunale di Castrovillari in provincia di Cosenza. Nell’impatto due persone sono rimaste ferite. Sul posto è intervenuto il personale Anas, delle Forze dell’Ordine e dei Vigili del Fuoco per la gestione dell’evento.

