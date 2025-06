Bancarotta fraudolenta, confermata in appello la condanna di Mario Occhiuto

la sentenza

COSENZA La Corte d’appello di Catanzaro ha confermato la condanna a tre anni e sei mesi inflitta in primo grado all’ex sindaco di Cosenza, oggi senatore di Forza Italia, Mario Occhiuto. L’accusa è di bancarotta fraudolenta, in relazione al fallimento della società “Ofin Srl”. Occhiuto finì nel registro degli indagati della Procura della Repubblica di Cosenza, al termine di un periodo di accertamento che durò due anni. Il nucleo di polizia economico-finanziaria, in quel lasso di tempo, ha controllato relazioni, conti correnti e movimenti bancari di Mario Occhiuto, nei panni di imprenditore, e delle società in cui compariva come socio. Alcune somme sarebbero transitate dalla società Ofin s.r.l. (fallita nel 2014) e destinate ad altre operazioni.