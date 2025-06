Lo studio Commerciale Tributario Algieri tra i 100 Best in Class

il riconoscimento

COSENZA Natalino Algieri di nuovo tra i cento migliori commercialisti d’Italia, premiato a Cernobbio, il professionista è stato inserito per la terza volta consecutiva tra i

cento migliori professionisti d’Italia dalla prestigiosa rivista americana nella

categoria “Crescita e competenza”. Classe 1966, originario di Corigliano Calabro, Algieri è stato premiato nella splendida cornice di Villa Erba, sul lago di Como, con il riconoscimento nella categoria “Crescita e competenze”. Un attestato che va oltre il curriculum e sottolinea la capacità di innovare, sviluppare valore e costruire reti professionali durature. Il professionista è stato indicato da Forbes tra i migliori venti

commercialisti italiani per la sua area di riferimento. «Innanzitutto un grande grazie a tutti i miei collaboratori in studio perché se non ci fosse uno staff valido, certi risultati non si otterrebbero. Questo riconoscimento mi gratifica molto e dà merito all’impegno che mettiamo ogni giorno nel nostro lavoro» ha dichiarato Algieri. L’edizione 2025 dell’evento “100 Best in Class” ha visto una giuria, formata da esperti di comunicazione, economia e diritto, selezionare i profili più rappresentativi tra oltre 500 candidati. Le

quattro macro-categorie premiate – Crescita e competenze, Innovazione digitale, Valore economico e sviluppo del business e Giovani professionisti – fotografano la trasformazione in atto nel mondo delle professioni, tra digitalizzazione, fiscalità internazionale e nuove frontiere del lavoro.