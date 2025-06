Incidente a Catanzaro, gravemente ferito un motociclista

LO SCONTRO

Un grave incidente stradale è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi a Catanzaro, in via dei Conti Falluc, zona sud della città capoluogo. Il sinistro, in particolare, ha coinvolto una Fiat Punto e una moto BMW di grossa cilindrata. Ad avere la peggio il centauro, rimasto gravemente ferito e prontamente affidato al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e il successivo trasferimento presso struttura ospedaliera.

Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Catanzaro (sede centrale) che tempestivamente ha consentito la messa in sicurezza dell’area e dei mezzi coinvolti, evitando ulteriori pericoli dovuti alla fuoriuscita di carburante provocata dall’impatto. Sul posto è intervenuta anche la Polizia Locale per gli accertamenti e gli adempimenti di competenza. (redazione@corrierecal.it)