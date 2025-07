Narcotraffico dalla Colombia e dall’Ecuador, decine di indagati tra Reggio e Napoli: 21 arresti nella Locride – VIDEO

OPERAZIONE “PRATI'”

REGGIO CALABRIA La Polizia di Stato di Napoli e Reggio Calabria è impegnata dalle prime ore di questa mattina in una vasta operazione antidroga nei confronti di oltre 40 persone che, in forma associativa, erano dedite al traffico anche internazionale di stupefacenti. Più di cento gli agenti impegnati nei territori di Platì e Siderno nella ricerca di 14 soggetti destinatari di ordinanza di custodia cautelare in carcere e 7 di arresti domiciliari, per un totale di 21 persone accusate di far parte, a vario titolo, di tre differenti associazioni per delinquere finalizzate, le prime due, all’importazione dalla Colombia e dall’Ecuador di ingenti carichi di cocaina nascosta all’interno dei container stipati sulle navi commerciali e, una terza, specializzata nella coltivazione di piante di canapa indiana e nella commercializzazione all’ingrosso e al dettaglio della marijuana ricavata. A Napoli gli indagati dovranno rispondere anche di ricettazione, detenzione di armi clandestine, detenzione e porto abusivo di armi da sparo. Ulteriori dettagli saranno forniti nel corso delle conferenze stampa che si terranno rispettivamente nella questura di Reggio Calabria alle 10.30 e nella procura della Repubblica di Napoli alle 11.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato