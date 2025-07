“nuovi linguaggi”

CATANZARO Danza, musica e teatro: ben 24 spettacoli variegati con 10 prime nazionali. Tante le novità nel nuovo cartellone della XXII edizione Festival d’Autunno, che si terrà tra l’11 ottobre e il 3 novembre, con una “summer edition” dal 6 al 21 agosto. Un’edizione nuova, come sottolineato dalla direttrice artistica Antonietta Santacroce: «Il mondo sta cambiando e il Festival d’Autunno intercetta i cambiamenti in atto, proponendo un cartellone con nuovi linguaggi sia nella musica, che nella danza, che nel teatro». Da qui nasce anche l’idea del nuovo titolo “Nuovi linguaggi”.

Un programma «molto variegato»

Già dalla prima settimana di programmazione verranno proposti spettacoli nuovi e variegati, come «un modo contemporaneo di proporre la danza con “To my skin“, la lirica con l’opera inedita “Cleopatra” e il teatro con la Medea di Heinrich. Tutti e tre sono una prima assoluta». Santacroce presenta anche gli altri spettacoli di «un programma molto variegato». Oltre alla già citata lirica con tre produzioni inedite, ci sarà spazio per «la musica leggera con la presenza di Alice e di Mauro Repetto degli 883, ci sarà il jazz con la presenza di quello che è considerato uno dei più importanti jazzisti della scena internazionale, ovvero Paolo Fresu, che porterà un progetto del tutto originale che è Heroes, omaggio a David Bowie». Quattro produzioni internazionali per la danza: «Iniziamo con To my skin dei coreografi Antonio Ruz e Mauro De Candia, poi ci sarà Cosmos di eVolution Dance Theater che coniuga la danza acrobatica con grandiosi effetti scenografici luminosi. Il programma prosegue con Smile di Ocram Dance e con il grande titolo di balletto classico che è Romeo e Giulietta di Prokofiev nell’allestimento di balletto del sud. Quindi la danza nella sua massima espressione che spazia dal contemporaneo, con una lezione aperta che l’anno scorso ebbe grande successo, al classico».

Spazio a teatro e ai giovani

Spazio – aggiunge Santacroce – anche al teatro con la «satira di Arianna Porcelli Safonov sulla violenza di genere e quello di Panariello con il suo nuovo spettacolo. Protagonisti anche i più giovani con ben due produzioni destinate alle scuole perché uno degli obiettivi del Festival è formare la nuova generazione. Avremo favole di sabbia e Pierino il lupo». In pratica, spiega la direttrice del Festival, un programma variegato con grandi ospiti nazionali ed internazionali. «Il focus sarà ad ottobre, ma ci sarà già un’anticipazione estiva voluta per agosto proprio a far conoscere al pubblico e ai turisti le location storiche più importanti della nostra provincia». (redazione@corrierecal.it)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato