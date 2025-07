Alta colonna di fumo da un deposito di stoccaggio rifiuti, nuvola visibile dalla Statale 280 – FOTO

il fatto

LAMEZIA TERME Un grosso incendio è divampato nel primo pomeriggio a Lamezia Terme sud, a ridosso della Statale 280 dei due Mari, zona Rotoli-Palazzo-Frasso. Secondo quanto appreso, le fiamme si sono sviluppate all’interno e all’esterno di un capannone di un’azienda che si interessa di raccolta rifiuti, la “Ecologia Oggi”.

Sul posto squadre dei Vigili del fuoco di Lamezia e Catanzaro sono intervenute con autobotti. Presenti anche carabinieri, polizia e polizia locale per stabilire l’esatta dinamica. Tuttavia, secondo quanto emerso da una prima ricostruzione dell’accaduto, pare che l’incendio si sia sviluppato all’esterno dove insiste una discarica abusiva per poi propagarsi all’interno dell’azienda. Al momento comunque non si esclude nessuna ipotesi. I residenti della zona sono stati invitati a tenere chiuse le finestre ed evitare di uscire.





In aggiornamento

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato