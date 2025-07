Domani a Soverato anteprima straordinaria del Magna Graecia Film Festival con Francis Ford Coppola

l’evento

SOVERATO Il regista premio Oscar Francis Ford Coppola, noto per capolavori come Il Padrino, Apocalypse Now e I ragazzi della 56ª strada, sarà domani l’ospite d’eccezione, di una serata presso il Supercinema di Soverato.

L’evento, che segna la marcia di avvicinamento all’inaugurazione ufficiale del Magna Graecia Film Festival ideato dai fratelli Alessandro e Gianvito Casadonte, avrà inizio alle ore 17:30 e prevede la proiezione del monumentale film Megalopolis e una conversazione interattiva con gli studenti, intitolata “How To Change Our Future”, del leggendario registache in questa occasione riceverà anche l’ambita Colonna d’Oro. Questo evento speciale, reso possibile grazie al lavoro della responsabile delle opere prime internazionali Silvia Bizio, offre ai fan un’opportunità unica di vivere il film, attualmente non disponibile su nessuna piattaforma di streaming, esattamente come lo ha immaginato Coppola.

“Questo è il modo in cui Megalopolis è stato pensato per essere visto: in una grande sala, con un pubblico, e seguito da intense discussioni interattive sul futuro,” ha dichiarato Coppola.

Il Magna Graecia Film Festival (MGFF), fondato e diretto da Gianvito Casadonte e giunto alla ventiduesima edizione, proporrà dal 26 luglio al 2 agosto, un ricco programma di eventi e proiezioni cinematografiche. I concorsi includeranno sezioni dedicate alle opere prime italiane e ai documentari, curate da Antonio Capellupo, e alle opere prime internazionali, curate da Silvia Bizio, anche responsabile delle conversazioni con talenti internazionali. La novità di quest’anno è l’aggiunta di una sezione diretta da Jacopo Curcio e Luca Capacchione, che proporrà una selezione dei migliori esordi nel cortometraggio, arricchendo così la proposta e la mission culturale del Festival, da sempre attento alla promozione e valorizzazione dei giovani talenti.

Il MGFF è sostenuto dal Ministero della Cultura, Calabria Straordinaria – brand della Regione Calabria – Assessorato al Turismo – Calabria Film Commission e Comune di Soverato. Le Colonne d’Oro assegnate durante il festival sono realizzate dal Brand GB Spadafora.

