Inchiesta alla Cittadella, domani l’interrogatorio del governatore Roberto Occhiuto

attesa finita

COSENZA E’ stato fissato domani in tarda mattinata l’interrogatorio del governatore della Calabria Roberto Occhiuto (difeso dagli avvocati Nicola Carratelli e Mario Figliolia del foro di Roma), coinvolto in una inchiesta della procura di Catanzaro guidata da Salvatore Curcio. L‘ipotesi avanzata dall’accusa è di corruzione.

Nelle scorse settimane, al presidente della Regione, era stato notificata la prosecuzione di una indagine che lo vede coinvolto insieme a Ernesto Ferraro e Paolo Posteraro. Occhiuto si è sempre detto sereno e desideroso di chiarire tutti i fatti contestati.

L’indagine

Al centro dell’inchiesta, sono finiti i rapporti di tre indagati. Paolo Posteraro è stato socio di Roberto Occhiuto in diverse società e per l’accusa avrebbe ceduto alcune somme di denaro nelle comuni attività garantendo «benefici» all’attuale presidente della Regione Calabria.

Dall’altra parte, Posteraro sarebbe stato – negli anni – destinatario di nomine conferite da parte di pubblici ufficiali – con i quali il presidente regionale avrebbe vantato delle relazioni – e grazie alle quali l’indagato avrebbe tratto profitto economico.

In particolare, Posteraro avrebbe assunto incarichi in seno all’Amaco Spa, società interamente partecipata del Comune di Cosenza (l’anno di riferimento è il 2017). E poi, nel Consorzio Meridionale Trasporti, nominato vicepresidente di Cometra Scarl, il cui presidente è Ernesto Ferraro (socio al 50% di Posteraro in un’altra azienda e ormai ex presidente delle Ferrovie della Calabria).

Sempre secondo quanto emerso dalle indagini, Posteraro ha avuto ruoli nel Gruppo parlamentare della Camera dei Deputati nel 2021 e nella presidenza del Consiglio dei ministri quale segretario particolare della sottosegretaria di Stato Matilde Siracusano, compagna del governatore. (f.b.)

