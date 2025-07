Il Psdi si riorganizza in Calabria: «A settembre le nomine provinciali e l’assemblea regionale»

la nota

RENDE Il Coordinamento Regionale del Psdi ha diramato un comunicato stampa in cui annuncia le prossime tappe del partito in Calabria, tra riorganizzazione interna e impegni programmatici. Di seguito, il testo integrale: «Il Psdi si sta organizzando per i prossimi appuntamenti politici. A settembre provvederemo a nominare i segretari provinciali di Cosenza, Catanzaro e Crotone.

Subito dopo i relativi Segretari Cittadini.

Prima saremo impegnati ad organizzare l’assemblea programmatica Regionale, dove daremo le linee guida del partito». Il comunicato annuncia anche una presenza significativa all’assemblea regionale:

«Sarà presente il nostro Segretario Nazionale Paolo Preti (in foto, ndr)».

Il Psdi guarda con determinazione alle prossime elezioni: «Lavoreremo per esprimere una nostra lista alle prossime elezioni regionali.

La Calabria ha bisogno di una forza moderata, riformista e di sinistra.

Il Psdi troverà sicuramente spazio per cercare di portare il proprio contributo per risolvere i gravi problemi della sanità, dei trasporti, del turismo, dell’agricoltura e altri problemi che affliggono la nostra Regione da decenni». Sul tema infrastrutturale più dibattuto, il partito prende una posizione chiara: «Sul ponte sullo stretto siamo contrari: prima le opere strutturali per migliorare la viabilità interna delle nostre strade, poi parleremo del ponte». Non manca un passaggio sull’amministrazione comunale di Rende e sulla recente elezione a sindaco: «Su Rende esprimiamo il nostro apprezzamento sulla elezione di Principe a sindaco. Non cambiamo idea. Però siamo sempre convinti che per la composizione della giunta bisognava puntare molto di più sulla competenza e sulla esperienza dei singoli assessori.

Si è voluto privilegiare i portatori di voti e gli uomini di fiducia.

Ci auguriamo che gli attuali amministratori ci smentiranno e opereranno nel migliore dei modi». Il giudizio personale su Sandro Principe resta positivo: «Su Sandro Principe il nostro giudizio rimane positivo, molto probabilmente saprà risolvere i gravi problemi lasciati dal sindaco del nulla, ne ha le capacità». Il Psdi esprime anche solidarietà a un proprio esponente: «Esprimiamo solo la nostra solidarietà al Coordinatore Regionale del partito Luigi Cosentini, per le gravi parole dispregiative usate dal sindaco nei suoi riguardi». Un impegno alla vigilanza e alla libertà di opinione è ribadito con forza: «Saremo vigili e giudicheremo passo dopo passo il lavoro di questa amministrazione e saremo liberi di esprimere il nostro giudizio senza paura». Il comunicato si conclude con un accenno ad alcune prime opere già avviate e ai temi che il partito ritiene urgenti: «A tutt’oggi siamo felici che si è dato il via alla bitumazione del manto stradale, porterà molti benefici agli automobilisti, finalmente non vedranno più quelle odiose buche che da anni hanno deturpato le strade di Rende.

I prossimi appuntamenti dovranno interessare i rifiuti, con molte discariche a cielo aperto oggi presenti in tutte le zone, e la cura del verde tristemente abbandonato. Poi aspettiamo le grandi opere»

