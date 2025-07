l’intervento

ROMA “Con l’approvazione di 715 nuove assunzioni negli enti locali, di cui ben 597 a tempo indeterminato, il Governo Meloni conferma la sua attenzione concreta verso i territori e il rafforzamento della pubblica amministrazione locale. Un risultato significativo che testimonia l’efficienza e la visione strategica dell’esecutivo nel sostenere i Comuni e le Province italiane, garantendo servizi più efficaci ai cittadini.” È quanto dichiara l’europarlamentare di Fratelli d’Italia Denis Nesci, commentando l’esito della riunione della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali (Cosfel), presieduta ieri al Viminale dal sottosegretario Wanda Ferro. “Un plauso particolare – aggiunge Nesci – va al sottosegretario Wanda Ferro per il lavoro costante, puntuale ed efficace che sta portando avanti alla guida della Cosfel. La sua presenza al Viminale rappresenta una garanzia di concretezza e attenzione verso le esigenze degli enti locali, soprattutto di quelli del Mezzogiorno. La sua azione è esempio di buona politica e di capacità amministrativa al servizio dei cittadini.” “La Commissione – prosegue Nesci – ha esaminato con esito favorevole 78 istanze in materia di personale da parte di 76 comuni e 2 amministrazioni provinciali, oltre a 50 delibere di variazione organica. Sono stati approvati anche 14 rideterminazioni di dotazioni organiche e 6 piani di riequilibrio finanziario pluriennale, a dimostrazione della volontà del Governo di accompagnare i territori in difficoltà verso una gestione più sostenibile e responsabile.” Tra gli enti che hanno ottenuto il via libera, figurano i comuni di Rende (CS), Gioia Tauro (RC) e Marina di Gioiosa Ionica (RC), Marzi (CS), Cicala (CZ) e Guardia Piemontese (CS), oltre a 2 piani di estinzione per i comuni di Benestare (RC). “Grazie a questo ulteriore passo – conclude Nesci – si rilancia la macchina amministrativa locale con nuove energie e competenze, condizione fondamentale per una vera crescita dei territori e per restituire fiducia ai cittadini.”

