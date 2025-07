la presentazione

ROMA Si concluderanno con una tappa che si terrà a Reggio Calabria gli “Stati Generali del Mezzogiorno”, l’iniziativa nazionale di Forza Italia fatta di un percorso itinerante dal titolo “Le radici del Sud, la forza dell’Italia”. Un percorso che ha attraversato tutte le regioni del Mezzogiorno con l’obiettivo – è stato spiegato in conferenza stampa nella sede del partito a Roma – «di rafforzare la presenza del partito sui territori, raccogliere istanze locali e trasformarle in proposte concrete da portare all’attenzione del Governo». La tappa in riva allo Stretto, dall’1 al 3 agosto, segnerà la chiusura del ciclo di incontri, con la partecipazione di ministri, parlamentari, dirigenti e delegazioni da tutta Italia.

Alla conferenza stampa, presieduta dal segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, – che concluderà l’evento il 3 agosto – presenti i capigruppo azzurri di Senato e Camera, rispettivamente Maurizio Gasparri e Paolo Barelli, e Francesco Cannizzaro, responsabile del Dipartimento per il Sud e segretario regionale della Calabria. Durante l’incontro con la stampa, sono stati presentati i panel previsti, i temi al centro dei lavori e gli argomenti che saranno affrontati nel corso dell’evento. Dal ruolo delle regioni alla riforma della giustizia, e ancora sanità, infrastrutture, economia, giovani, Europa. Ma anche Ponte sullo Stretto. «Saremo nel punto dove speriamo presto sorgerà questa importantissima opera», ha spiegato Cannizzaro.

Per il segretario di Forza Italia Tajani, in questa tre giorni «affronteremo tutti i temi che riguardano il Mezzogiorno, ma sarà anche l’occasione per cominciare a indicare quelli che saranno i temi fondamentali della ripresa come la sanità, alla quale dedicheremo tutto il lavoro durante la stagione estiva, come abbiamo annunciato, per presentare il nostro piano strategico per il servizio sanitario nazionale». Naturalmente poi si parlerà di «economia, di tasse, si parlerà di sicurezza, di lotta alla mafia, la grande protagonista sarà Rita Della Chiesa. Si parlerà di lavoro, di Europa e di infrastrutture, visto che siamo in una città da dove partirà il Ponte sullo Stretto, e quindi sarà un momento di grande confronto con la partecipazione del mondo produttivo. Sarà quindi un’occasione di dibattito, di confronto, di mobilitazione del nostro movimento politico. Dopodiché a settembre cominceremo a lavorare per l’evento, l’evento giovanile che si svolgerà a San Benedetto del Tronto».

Per il segretario regionale di Forza Italia, Francesco Cannizzaro, «l’obiettivo è quello di andare a redigere un documento finale e proporlo, evidentemente, attraverso la nostra delegazione al governo per mettere al centro la nostra “questione meridionale”, questo Sud, che evidentemente, grazie alle iniziative di questo governo oggi sta rialzando la testa ed evidentemente riesce ad avere un ruolo senza precedenti negli ultimi 20 anni». «Sono 13 panel organizzati all’interno dei quali interverranno i nostri ministri, i nostri rappresentanti del governo, i nostri eletti, i nostri sindaci, i nostri consiglieri regionali, i nostri amministratori locali, ma ci tengo a precisare, argomento particolarmente interessante, è il coinvolgimento di tutte le associazioni di categoria, tutti gli ordini professionali, nessuno escluso, le università, i sindacati, che verranno chiaramente a dibattere, a confrontarsi con i ministri, con i rappresentanti del governo e con i parlamentari», ha sottolineato Cannizzaro. (m.ripolo@corrierecal.it)