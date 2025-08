Il ministro Giuli: «Inizio il percorso di campagna elettorale accanto a Occhiuto»

la visita

CROTONE «L’ho incontrato stamattina, sono al posto giusto nel momento giusto evidentemente, sono anche fortunato perché inizio il mio percorso di campagna elettorale accanto al candidato Occhiuto e alla coalizione di centrodestra nel momento in cui vengo a occuparmi della mia missione cioè portare buona cultura, buona amministrazione della cultura al servizio della Calabria, ciò che abbiamo sempre fatto al servizio della regione». Lo ha detto il ministro della Cultura Alessandro Giuli, parlando questa mattina a Crotone con i giornalisti, a margine della visita al parco archeologico di Capocolonna.

La visita a Crotone

Il ministro ha parlato del progetto Antica Kroton che servirà a riportare alla luce importanti vestigia del passato magnogreco della colonia achea. «Ho visto qualcosa di eccezionale, che già conoscevo, uno dei siti più importanti di tutto il Mediterraneo e soprattutto ho preso le misure di un progetto straordinario che avverrà con una precisione che neanche in Svizzera riescono ad avere, con impiego di risorge ingenti da parte del ministero, degli enti locali, della Regione, esempio di buon governo della cultura da parte di chi cura il territorio in uno dei posti più importanti dell’antichità e dell’identità della Calabria, del Mediterraneo». «Laddove c’è stata trascuratezza, poca attenzione, – ha spiegato ancora Giuli – il ministero della Cultura, il governo che rappresento, la Regione e tutte le istituzioni che si sono federate insieme con noi sono un esempio degli sforzi che si stanno facendo», ha aggiunto. «La cultura – ha proseguito – non è una mangiatoia per nessuno, è un dovere civile, una missione pubblica che ci impegna in tutte le nostre giornate e ci rende orgogliosi di servire le comunità, le città i luoghi come Crotone che rifioriscono, rinascono e vedono dei progetti andare avanti al di là delle polemiche politiche». Il ministro della Cultura ha quindi anticipato che oltre al progetto dell’Antica Kroton «ci sarà un altro lavoro paragonabile a questo, non soltanto a Crotone, c’è Sibari, ci sono altri luoghi, la Calabria è nel nostro raggio di azione e di interesse, ci rivedrete e non soltanto per motivi elettorali».

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato