Cosenza, sale a tre il numero dei ricoverati per sospetto botulino: uno è in gravi condizioni

il caso

COSENZA Sono tre i ricoverati nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Cosenza, in seguito a un’intossicazione alimentare, forse da botulino, dopo aver mangiato un panino a Diamante. Oltre ai due 17enni arrivati ieri sera, si è aggiunta una terza persona con gli stessi sintomi, ovvero annebbiamento della vista e vomito. I tre pazienti sono in prognosi riservata e uno di loro versa in gravi condizioni. Arrivato da Taranto il siero anti-botulino, è stato iniettato ai due che versano in condizioni più serie. L’Asp Cosentina ha già avviato un’indagine epidemiologica con il prelevamento di campioni di cibo contenuti all’interno del food track dove i ragazzi hanno acquistato il cibo a Diamante. (Ansa)

