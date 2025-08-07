Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 16:39
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

il caso

Cosenza, sale a tre il numero dei ricoverati per sospetto botulino: uno è in gravi condizioni

Oltre ai due 17enni di ieri sera, si è aggiunta una terza persona con gli stessi sintomi. L’Asp ha avviato un’indagine epidemiologica

Pubblicato il: 07/08/2025 – 14:53
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Cosenza, sale a tre il numero dei ricoverati per sospetto botulino: uno è in gravi condizioni

COSENZA Sono tre i ricoverati nel reparto di rianimazione dell’ospedale di Cosenza, in seguito a un’intossicazione alimentare, forse da botulino, dopo aver mangiato un panino a Diamante. Oltre ai due 17enni arrivati ieri sera, si è aggiunta una terza persona con gli stessi sintomi, ovvero annebbiamento della vista e vomito. I tre pazienti sono in prognosi riservata e uno di loro versa in gravi condizioni. Arrivato da Taranto il siero anti-botulino, è stato iniettato ai due che versano in condizioni più serie. L’Asp Cosentina ha già avviato un’indagine epidemiologica con il prelevamento di campioni di cibo contenuti all’interno del food track dove i ragazzi hanno acquistato il cibo a Diamante. (Ansa)

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
asp cosenza
botulino cosenza
condizioni pazienti cosenza
Cosenza
intossicazione alimentare
OSPEDALE DI COSENZA
panino diamante botulino
ragazzi intossicati cosenza
Rilevanti
Categorie collegate
Cosenza
Cronaca
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x