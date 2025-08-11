Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 16:38
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 2 minuti
Cambia colore:
 

la tragedia

Bimbo di 4 anni muore per il gran caldo al Gemelli di Roma

Il piccolo era stato trasportato d’urgenza dalla Sardegna, dove si trovava in vacanza con i genitori

Pubblicato il: 11/08/2025 – 16:38
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Bimbo di 4 anni muore per il gran caldo al Gemelli di Roma

ROMA È deceduto questa mattina al Policlinico Gemelli di Roma il bambino di quattro anni, figlio di una coppia di turisti romeni in vacanza a Olmedo, nel nord-ovest della Sardegna. Il bimbo era stato trasferito d’urgenza nella Capitale dopo un primo ricovero nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Santissima Annunziata di Sassari, in seguito a un grave episodio di ipertermia. Secondo la ricostruzione dei carabinieri della Compagnia di Alghero, l’incidente si è verificato mercoledì scorso. Il bambino sarebbe uscito dall’abitazione mentre i genitori stavano dormendo e si sarebbe introdotto nell’auto di famiglia, parcheggiata sotto il sole. I genitori lo hanno ritrovato dopo nel veicolo, parcheggiato sotto il sole, colpito da un colpo di calore. Il 118 ha trasportato il piccolo in condizioni gravissime all’ospedale di Sassari, dove è stato intubato e ricoverato in terapia intensiva. I medici hanno diagnosticato un colpo di calore dovuto a una lunga esposizione a temperature elevate all’interno dell’abitacolo. Visto il peggioramento delle condizioni cliniche, venerdì è stato disposto il trasferimento a Roma, dove il bimbo è stato preso in carico dall’équipe di rianimazione pediatrica del Gemelli. Nonostante i tentativi dei sanitari, il piccolo non ce l’ha fatta. La Procura di Roma ha aperto un’indagine per fare luce sull’accaduto. (LaPresse)


Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
BIMBO MORTO
gemelli
gran caldo
morto per il caldo
roma
sardegna
Top
Categorie collegate
Nazionale
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x