Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 7:13
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 2 minuti
Cambia colore:
 

cronaca

Cosenza, è morto Padre Fedele

Il religioso e storico capo ultrà del Cosenza si è spento nella notte

Pubblicato il: 13/08/2025 – 7:13
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Cosenza, è morto Padre Fedele

Si è spento nella notte padre Fedele Bisceglia, lo storico frate ultrà di Cosenza. Padre Fedele era da tempo ricoverato nel reparto di Geriatria dell’Inrca a Cosenza. Il religioso, 87 anni, storica figura del mondo della Chiesa e del volontariato cosentino e calabrese, fu arrestato e assolto dall’accusa di aver violentato una suora. Ma da allora fu sospeso dall’Ordine dei cappuccini e non poteva celebrare Messa. Nei giorni scorsi, il vescovo di Cosenza Giovanni Checchinato ha assicurato i fedeli che Padre Fedele avrebbe potuto celebrare Messa appena si sarebbe sentito meglio essendo questo un suo ultimo desiderio. Ma nella notte tra martedì e mercoledì il religioso si è spento. A dare la notizia sulla pagina Facebook è stata diffusa dall’Associazione “Il Paradiso dei Poveri”.
«Padre Fedele – è scritto in un post su Facebook – ha dedicato tutta la sua vita agli ultimi, ai poveri, agli invisibili. Con amore instancabile ha fondato e portato avanti questa realtà, lasciandoci in dono il suo esempio di carità, giustizia e fede. Padre Fedele ci lascia un messaggio importante ‘Si deve concedere perdono al fratello per riceverlo da Dio’. Ci stringiamo nella preghiera, certi che il suo spirito continuerà a vivere in ogni gesto di amore verso il prossimo. Ciao Padre Fedele, guida ancora i tuoi poveri dal Paradiso. Riposa in pace».
Il sacerdote si è speso negli anni per i poveri e gli ultimi della sua Terra e non solo. Ha portato avanti numerose missioni umanitarie in Africa. Padre Fedele fu anche un grande tifoso e sostenitore del Cosenza Calcio. In passato non perdeva una partita dei Lupi accanto ai suoi amici ultrà.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato  

Argomenti
Cosenza
In evidenza
morto Padre Fedele
padre fedele
Categorie collegate
Cosenza
Cronaca
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x