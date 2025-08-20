Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 10:28
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

i sinistri

Due incidenti in poche ore sulla Ss 18, cinque feriti

Cinque i feriti complessivi nei due sinistri. Sul posto il personale del 118 e la polizia stradale per ristabilire il traffico veicolare

Pubblicato il: 20/08/2025 – 9:53
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Due incidenti in poche ore sulla Ss 18, cinque feriti

CETRARO Due incidenti in poche ore, teatro la strada statale 18 tirrena inferiore. Cinque i feriti complessivi nei due sinistri. Il primo, nella notte appena trascorsa, con una vettura che si è ribaltata ad Acquappesa finendo contro un guard rail. Tre le persone rimaste ferite, una in condizioni più gravi è stata trasferita in ospedale. Nella mattinata di oggi, invece, a Fuscaldo a pochi chilometri da Cetraro un furgone si è scontrato con una automobili: due le persone ferite. Sul posto il personale del 118 e la polizia stradale per ristabilire il traffico veicolare.

Il Corriere della Calabria è anche su WhatsApp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato

Argomenti
Importanti
incidente acquappesa
incidente calabria
incidente fuscaldo
incidenti stradali calabria
ss 18 calabria
Categorie collegate
Cosenza
Cronaca
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x