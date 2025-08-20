Due incidenti in poche ore sulla Ss 18, cinque feriti

i sinistri

CETRARO Due incidenti in poche ore, teatro la strada statale 18 tirrena inferiore. Cinque i feriti complessivi nei due sinistri. Il primo, nella notte appena trascorsa, con una vettura che si è ribaltata ad Acquappesa finendo contro un guard rail. Tre le persone rimaste ferite, una in condizioni più gravi è stata trasferita in ospedale. Nella mattinata di oggi, invece, a Fuscaldo a pochi chilometri da Cetraro un furgone si è scontrato con una automobili: due le persone ferite. Sul posto il personale del 118 e la polizia stradale per ristabilire il traffico veicolare.

