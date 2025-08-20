Si legge in: 1 minuto
il caso
Perde la bimba che aveva in grembo, i genitori presentano denuncia
La donna era monitorata dal reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’Annunziata
Pubblicato il: 20/08/2025 – 21:02
COSENZA Una donna con gravidanza a rischio ha perso la bimba che aveva in grembo all’ospedale di Cosenza. La famiglia ha presentato un esposto in Questura. Da quanto si è appreso la gestante, già mamma di un bambino di sette anni, avrebbe dovuto partorire con parto cesareo programmato a fine mese. La donna era monitorata dal reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’Annunziata. Ma a un certo punto la bambina non ha dato segni di vita. La mamma è stata portata in sala parto, ma lì i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della piccola. Il papà della bimba ha presentato una denuncia alla questura di Cosenza. (AGI)
