Skip to main content

Ultimo aggiornamento alle 23:22
Diretta TV
Corriere della Calabria - Home

I nostri canali


Si legge in: 1 minuto
Cambia colore:
 

il caso

Perde la bimba che aveva in grembo, i genitori presentano denuncia

La donna era monitorata dal reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’Annunziata

Pubblicato il: 20/08/2025 – 21:02
00:00
00:00
Ascolta la versione audio dell'articolo
Perde la bimba che aveva in grembo, i genitori presentano denuncia

COSENZA Una donna con gravidanza a rischio ha perso la bimba che aveva in grembo all’ospedale di Cosenza. La famiglia ha presentato un esposto in Questura. Da quanto si è appreso la gestante, già mamma di un bambino di sette anni, avrebbe dovuto partorire con parto cesareo programmato a fine mese. La donna era monitorata dal reparto di Ostetricia e Ginecologia dell’Annunziata. Ma a un certo punto la bambina non ha dato segni di vita. La mamma è stata portata in sala parto, ma lì i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della piccola. Il papà della bimba ha presentato una denuncia alla questura di Cosenza. (AGI)

Argomenti
bimba morta cosenza
bimba morta in grembo
denuncia cosenza
denuncia famiglia cosenza
Perde la bimba che aveva in grembo
Rilevanti
Categorie collegate
Cosenza
Cronaca
Ultime
Ultime dal Corriere della Calabria
Edizioni provinciali
Catanzaro
Cosenza
Vibo Valentia
Reggio Calabria
Crotone

x

x