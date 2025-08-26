Metsola: «Europa non è spettatrice». E parla di un imprenditore calabrese

l’intervento

RIMINI «L’Europa non è nata per essere spettatrice e non è nella sua natura diventarlo». Lo sostiene la presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, intervenendo al Meeting di Rimini, spiegando che «il primo passo per creare le condizioni per una crescita stabile e sostenibile» passa dal semplificare le regole, rafforzare il mercato unico e sviluppare il commercio. «E vi assicuro il Parlamento europeo non si sta tirando indietro nel prendere le decisioni necessarie per far avanzare l’Europa», aggiunge. «Ieri mattina ero in un paesino della Calabria e ho incontrato Nicola, un giovane imprenditore. E quello che Nicola vuole dall’Europa è che rendiamo la sua vita un po’ meno complicata per far sì che la sua piccola impresa possa crescere nella sua bellissima terra. Nicola non ci sta chiedendo troppo. Ecco perché il mio oggi è un messaggio di ottimismo e speranza, di fiducia nella nostra capacità di essere all’altezza di questo momento storico», dice Metsola.

Il Corriere della Calabria è anche su Whatsapp. Basta cliccare qui per iscriverti al canale ed essere sempre aggiornato