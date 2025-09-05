REGIONALI 2025 | In campo la Lista Tridico: ecco i candidati nella circoscrizione centrale – NOMI

verso il voto

CATANZARO Esponenti della società civile, dell’associazionismo, dei movimenti, delle professioni, un volto storico della sinistra calabrese e catanzarese e una dirigente sindacale. E’ stata depositata al Tribunale di Catanzaro la lista Tridico Presidente per la circoscrizione centrale. Tra i candidati spicca il nome di Enzo Bruno, già presidente della Provincia di Catanzaro, con un importante percorso da dirigente politico dei Ds e del Pd. In corsa poi anche Filippo Sestito, dirigente dell’Arci, e la sindacalista della First Cisl Paola Petronio, di Lamezia Terme, nipote di Giuseppe Petronio, già sindaco di Lamezia, senatore e sottosegretario). Con la Tridico presidente poi candidati anche l’ex presidente del Consiglio comunale di Serra San Bruno Maria Rosaria Franzè, la stilista lametina Angela Cristina Medaglia, la ricercatrice Monica Nardi, il neurologo di Vibo Valentia Francesco Del Giudice e l’otorinolaringoiatra di Davoli Giovanni Primerano. (c. a.)

Lista Tridico Presidente

Circoscrizione centro

Petronio Paola;

Franzè Maria Rosaria;

Medaglia Angela Cristina;

Nardi Monica;

Bruno Vincenzo detto Enzo;

Del Giudice Francesco;

Primerano Giovanni;

Sestito Filippo.